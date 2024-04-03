墾丁8名學童組隊 潛海保育珊瑚

以屏東墾丁為大本營的台灣潛水公司，每年提撥兩成淨利成立「藍色基金」做公益，深耕海洋教育，連續6年免費為墾丁國小辦海底畢業典禮，還招募8名學童取得潛水證照組成「珊瑚保育小隊」，推動珊瑚小隊任務卡，為孩子累積能力，成為海洋保育生力軍。

墾丁創店台灣潛水公司，小琉球和台東綠島也設分店，執行長陳琦恩顛覆傳統潛店經營，提撥兩成淨利繳交「地球稅」作環保淨灘、淨海和教育等公益，通過由美國發起「B型企業（對世界最好的企業）」，為讓海洋保育向下扎根，6年前號召贊助在地小學辦海底畢業典禮。

陳琦恩說，墾丁是南台灣潛水勝地，珊瑚為地方帶進觀光財，卻也面臨氣候異常暖化、人為開發和遊憩壓力帶來的汙水、垃圾和踩踏等生存威脅，為讓海洋資源永續，公司不只是間盈利的潛店，也有企業社會責任，用盈餘贊助小學辦海底畢業典禮，不只墾丁國小，在地其他小學都可接洽免費協辦。

陳琦恩說，去年培養第1支珊瑚小隊，為墾丁國小有意願五年級學童上開放水域潛水員課程，成為第1期潛海小戰將，今年擴大舉辦。珊瑚小隊培養潛水技能和家鄉認同感，若持續到國中畢業有60次潛水經驗，15歲可考PADI（專業潛水教練協會）青少年潛水長，未來有機會成為潛水教練，職涯另個選擇，成為海洋志工對升學，也有一定幫助。