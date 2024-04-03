議員：高雄車站與周邊商圈沒連通道 恐成孤島 市長允改善

台鐵高雄車站工程持續進行，有議員發現車站5個出入口都在車站主站體，未與周邊商圈連結，恐成為市中心孤島，無法帶動人潮。市長陳其邁回應，會請副市長林欽榮組專案小組，與台鐵、客運業者、鐵道局協商相關改善事宜。

高雄市議員張博洋昨質詢時指出，高雄車站只有5個出入口，動線設計不良，與周邊商圈連結薄弱。旅客到站後若要到其他商圈，須到地面後走平面道路。

張博洋舉台北車站及大阪難波車站為例，地下連通道四通八達，帶動周邊商圈。附近商家表示，高雄車站工程長達20年，飽受施工之苦，生意流失、商區蕭條，原希望新車站完工為地方注入活水，沒想盼到竟是孤島。

張博洋建議市府，應盡快與交通部、台鐵研議改善，新闢連通建國路、九如路等的出入口，若新建地下連通道有難度，也可考慮以天橋串連。市長陳其邁回應，會請副市長林欽榮組專案小組，與台鐵、客運業者、鐵道局協商。

鐵道局南部工程分局表示，高雄車站天棚工程預計10月完工、主體工程年底完工並送消防檢查。後續若地下連通道擴建連結，雖然施工技術可克服，但因車站結構已完成、周邊道路已開通，2次施工將對周邊交通及環境造成極大影響。針對出入口問題，會與市府等單位協調討論。