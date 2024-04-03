高市拚演唱會經濟 議員：應收場租

高雄去年辦117場演唱會，帶來45億經濟產值，近日五月天樂團、大港開唱甫落幕，演唱會經濟持續發燒，今年上半年預估還有15場演唱會，推估吸引32萬人次、創造10.4億元，但議員質詢認為，使用者付費原則，市府不該再靠免收場租吸引歌手來高雄，且時間太頻繁及哄抬房價等狀況多，建議市府建立標準作業流程。市長陳其邁對收場租訴求不鬆口，但強調高雄已有一套SOP。

議員黃香菽指出，今年1至2月千人以上演唱會15場，上半年另有15場，演唱會常態化，應使用者付費，演唱會免租金又沒門票抽成，對高雄不公平，應要有永續計畫。高雄巨蛋及世運主場館住戶不少，附近有醫院，去年張惠妹、五月天演唱會時間相近，上周五月天及大港開唱也是接連舉辦，局處長及工作人員無法好好休息，交通也造成衝擊，希望錯開舉辦時間。

議員許采蓁批，演唱會動輒動用20個市府單位，運輸、交管及接投訴電話等工作繁重，等同「贈送一大堆免費人力」。

以世運主場館為例，1場平均需130名警力，如人手不足，得向其他分局請求支援警力或義交協勤。員警嘆，配合演唱會須調整輪休或排休，「賺錢的是他們（演唱會主辦單位），犧牲的卻是我們」。

演唱會期間，1名樂迷入住市區某青年旅館，上下舖10個床位，單個床位2700元，事後在網路發文酸「真的是謝謝國旅，欠檢舉」。黃香菽認為，此事對高雄形象很不好，應制止旅宿業哄抬價格。觀光局回應，演唱會期間加強管理稽查，樂迷抱怨青旅價格超出備查房價4成，開罰15萬元。

市長陳其邁說，高雄與幾個國際代理商都有密切合作經驗，各方服務條件也是最好，這是高雄的優勢，演唱會需整體評估，有場地沒好配套，人家不見得要來，「每場演唱會都不太一樣，會針對不同型態做考量」。