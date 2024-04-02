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連江縣府籌備馬祖高雄航線包機 最快9月試辦

中央社／ 連江2日電

連江縣交通旅遊局今天發布訊息指出，計畫向民航局爭取新台幣1000萬元經費，最快於今年9月起執行馬祖高雄航線包機，預計執行3個月，每週3班共40趟次，執飛航空公司未定。

交旅局昨天邀集旅行同業公會、旅行社業者共同研擬馬祖高雄航線包機事宜，與會旅行社代表建議，考量到馬祖旅遊市場與季節等因素，包機宜從9月起執行，且每週三、五、日飛航，有利航空公司班機調度，與旅客3天2夜的行程需求。

交旅局指出，馬高航線航程較遠，受限於油料載重問題，每班載客上限需控制在50人；交旅局已擬定包機計畫，爭取民航局編列新台幣1000萬元經費，預計於9到11月，執行共40趟次馬高包機。票價考量到商品競爭力，單程3300元左右是可能區間，最終價格仍須精算決定。

同樣積極爭取馬高航線的民進黨連江縣黨部在臉書發文指出，對於包機樂觀其成。民間團體馬祖文化傳播交流協會，於去年就展開連署並獲得數千人贊同，也被前主委李問列為立委選舉重要政見。

民進黨連江縣黨部強調，眾人引頸期盼下，今年9月起有望包機試飛，未來若成功復航，將讓馬祖與南台灣的居民出差工作與返鄉探親更順暢，並提高南台灣居民到馬祖觀光意願，增加馬祖及高雄雙邊物流市場。

民航局 航線 馬祖

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