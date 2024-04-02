小琉球蛤板灣潮間帶生態病懨懨 屏縣府以浮標區隔沙灘護生態
屏東小琉球近年成為熱門旅遊地，卻也引發觀光和環境生態拉扯議題，9年前公告琉球鄉自然人文生態景觀區共5處潮間帶，僅肚仔坪、杉福、漁埕尾3處有同時段300人由導覽員陪同進入限制，縣府委外調查發現，岸上是遊憩沙灘的蛤板灣潮間帶，近年生態環境呈現衰退、失衡，縣府以紅色浮標區隔，4月1日起需申請導覽員陪同才能進入潮間帶。
屏縣府和交通部9年前依發展觀光條例公告琉球鄉自然人文生態景觀區共5處潮間帶，位規定遊客進入自然人文生態景觀區，應申請專業導覽人員陪同進入 ，其中的肚仔坪、杉福、漁埕尾3處潮間帶，縣府依漁業法劃為海洋資源保育示範區，並有同時段300人、由專業導覽員陪同進入限制規定，除設管制站，每年12月至隔年3月為休養期，蛤板灣和龍蝦洞2處潮間帶雖未設管制站，但縣府以勸導代替取締。
縣府表示，針對小琉球海洋生態調查結果顯示，劃為自然人文生態景觀區的蛤板灣潮間帶，近年的底棲無脊椎動物個體密度下降、海膽密度遽增，顯示生態環境逐漸衰退、失衡，為維護生態平衡及導回正規，加強宣導民眾應依發展觀光條例「旅客進入需申請專業導覽人員陪同進入」規定，對無專業導覽員陪同者進行勸離，現場已設告示牌宣導。
縣府說，因應蛤板灣潮間帶現況為小琉球著名的威尼斯沙灘景點，民眾有親水散步需求，縣府依調查結果，高潮線向外10公尺處，以紅色浮標做標示，進入標示區向外海域，則需申請專業導覽人員陪同進入，岸上沙灘10公尺內則維持供民眾踏浪戲水； 為了永續海洋生態資源，呼籲來到小琉球遊玩民眾，在享受豐富海洋生物環境跟海洋資源的同時，請遵守相關海洋保育規定，為永續海洋盡份心力。
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