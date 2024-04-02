墾丁這家潛店主動繳地球稅 協辦小學海底畢典、組織小潛將

以屏東墾丁為大本營的台灣潛水公司，每年提撥兩成淨利成立「藍色基金」做公益，在海洋教育札根部分，今年連續第6年免費為墾丁國小舉辦別開生面的海底畢業典禮外，還招募8名學童取得潛水證照組成「珊瑚保育小隊」；台灣潛水除號召在地其他小學都能接洽免費協辦，接著推動珊瑚小隊任務卡，為孩子累積能力，成為海洋保育的生力軍。

在墾丁創店的台灣潛水公司，小琉球和台東綠島也設分店，執行長陳琦恩除打造與國際接軌的潛水教育基地外，顛覆傳統潛店經營模式，提撥兩成淨利繳交「地球稅」作環保淨灘、淨海和教育等公益，並通過由美國發起的「B型企業（對世界最好的企業）」，為讓海洋保育向下札根，6年前在網路上號召贊助在地小學舉辦海底畢業典禮。

陳琦恩說，墾丁是南台灣潛水勝地，瑰麗的珊瑚為地方帶進可觀的觀光財，卻也面臨氣候異常暖化、人為開發和遊憩壓力帶來的汙水、垃圾和踩踏等生存威脅，為讓海洋資源永續，公司不只是間盈利的潛店，也負有社會企業責任，要為「服務海洋」盡分心力，發想用盈餘贊助小學舉辦海底畢業典禮，除給海洋子民一個難忘的回憶，更盼保育種子從小札根，不只墾丁國小，在地其他小學都可接洽免費贊助協辦。

「一直在想我們還能做些什麼，我們會的還能，怎樣教給給恆春這群孩子！」陳琦恩說，去年培養第一群的珊瑚小隊，為墾丁國小有意願的五年級學童上了開放水域潛水員課程，之後每個月帶著下水參與淨海撿海中垃圾圾，成為第一期潛海小戰將，今年擴大辦理讓更多孩子來拿潛水證照，更重要是畢業後還是可以持續參與。