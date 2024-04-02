快訊

台北市新工處隊長勾搭人妻 法院認證「拋夫棄子」判2人賠30萬確定

進口動物背信案作證 三立董事長張榮華：相信李天怡才託她辦事

棒球／3月剛接高苑兵符 王維中恩師鄭英俊賽前猝逝享壽67歲

6年成長2成 屏縣自來水普及率突破7成 增加5.8萬用水戶

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府舉辦推動自來水說明會。圖／屏東縣府提供
屏東縣府舉辦推動自來水說明會。圖／屏東縣府提供

提升自來水供水普及率是屏東縣近年重要縣政之一，2017年屏東縣自來水普及率僅50.83％，6年多來，屏東縣今年3月自來水普及率突破7成，成長近兩成，增加5.8萬多用水戶。

屏東縣府指出，為鼓勵民眾裝設自來水，積極爭取自來水外線補助，讓用戶負擔費用大幅降低，從2015年起迄今，經濟部水利署核定屏東縣自來水用戶設備外線補助金額約8.95億元，其中，縣府編列縣自籌配合款約2.98億元。為使供水普及率繼續上升，縣府將持續編列補助經費，提升民眾用水意願，鼓勵民眾接用自來水。

慶祝屏東縣自來水普及率突破7成，屏東縣政府將與台水公司、經濟部水利署將在4月15日舉辦「屏東縣自來水普及率突破70%，幸運用戶送好禮」，普及率達70%該名幸運用戶可獲最大獎11KG滾筒變頻省水洗衣機1台，同時加碼達成普及率70%的前5名及後5名用戶，每人可獲小型家電1台，感謝屏東縣民的支持。

台水指出，提升屏東縣自來水普及率，2021年7月成立屏東區管理處專責辦理屏東縣自來水供水事務，就近服務在地鄉親，執行提升自來水普及率期間，更在屏東地區投入大量人力與資金開發自來水建設，2017至2023年間，水源開發及「無自來水地區供水改善計畫」延管工程等，合計共投入71.49億元，將提升屏東縣自來水普及率視為台水重要的中長期計畫之一。

台水董事長李嘉榮提到，台水未來持續致力屏東縣自來水建設，113年度將投入約1.9億元經費在水源開發，約8.85億元辦理延管工程，相關供水建設持續進行，未來屏東縣自來水普及率達8成的目標邁進。

屏東縣長周春米（中）擔任立委時，舉辦自來水裝設地方說明會。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米（中）擔任立委時，舉辦自來水裝設地方說明會。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 水利署

延伸閱讀

恆春出現第3例鼬獾狂犬病 疫苗巡迴注射緊急加場

屏東縣議員蘇資婷騎大重機閃酒駕汽車 骨折住院

夜市旁擬蓋2萬噸受水池 台南市佳里居民連署強力反對

對流雲系發展旺盛 屏東縣、恆春半島大雨特報

相關新聞

影／南風帶來濃霧 金門小三通今10點45分起又停航

因受濃霧影響，金門往返五通的小三通航線自今天上午10點45分起暫停航駛，目前水頭碼頭現場約有100多人在等候開航；此外，...

陳其邁首鬆口：將增購14輛輕軌列車 班距縮短至6分鐘

高雄市議員張博洋2日在議會質詢時，提到高雄輕軌應該增購車輛、縮短班距，強化疏運品質。市長陳其邁也首度證實，市府已經行文交...

恆春半島鼬獾狂犬病出現第3例 4月8日緊急加場注射疫苗

屏東縣恆春鎮及車城鄉2月先後出現鼬獾狂犬病例後，恆春鎮3月再出現第3例；屏東縣政府動物防疫所說，密集出現的陽性案例，顯示...

墾丁這家潛店主動繳地球稅 協辦小學海底畢典、組織小潛將

以屏東墾丁為大本營的台灣潛水公司，每年提撥兩成淨利成立「藍色基金」做公益，在海洋教育札根部分，今年連續第6年免費為墾丁國...

蓮池潭增建200公尺水岸步道 植栽帶區分人行、自行車道

高雄蓮池潭龍虎塔至春秋閣間原是懸臂木棧道，經1年多整建後改為親水景觀步道，民眾走在步道上能一覽整個湖景，周遭同時增設中、...

上月才接任棒球隊總教練...高苑工商鄭英俊飯店猝逝 享壽67歲

高苑工商教練鄭英俊上月才接任總教練，上月底率隊前往台東參加東岸聯盟U18棒球錦標賽，不料今早被發現在台東飯店內猝逝，享壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。