6年成長2成 屏縣自來水普及率突破7成 增加5.8萬用水戶

提升自來水供水普及率是屏東縣近年重要縣政之一，2017年屏東縣自來水普及率僅50.83％，6年多來，屏東縣今年3月自來水普及率突破7成，成長近兩成，增加5.8萬多用水戶。

屏東縣府指出，為鼓勵民眾裝設自來水，積極爭取自來水外線補助，讓用戶負擔費用大幅降低，從2015年起迄今，經濟部水利署核定屏東縣自來水用戶設備外線補助金額約8.95億元，其中，縣府編列縣自籌配合款約2.98億元。為使供水普及率繼續上升，縣府將持續編列補助經費，提升民眾用水意願，鼓勵民眾接用自來水。

慶祝屏東縣自來水普及率突破7成，屏東縣政府將與台水公司、經濟部水利署將在4月15日舉辦「屏東縣自來水普及率突破70%，幸運用戶送好禮」，普及率達70%該名幸運用戶可獲最大獎11KG滾筒變頻省水洗衣機1台，同時加碼達成普及率70%的前5名及後5名用戶，每人可獲小型家電1台，感謝屏東縣民的支持。

台水指出，提升屏東縣自來水普及率，2021年7月成立屏東區管理處專責辦理屏東縣自來水供水事務，就近服務在地鄉親，執行提升自來水普及率期間，更在屏東地區投入大量人力與資金開發自來水建設，2017至2023年間，水源開發及「無自來水地區供水改善計畫」延管工程等，合計共投入71.49億元，將提升屏東縣自來水普及率視為台水重要的中長期計畫之一。