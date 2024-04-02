上月才接任棒球隊總教練...高苑工商鄭英俊飯店猝逝 享壽67歲
高苑工商教練鄭英俊上月才接任總教練，上月底率隊前往台東參加東岸聯盟U18棒球錦標賽，不料今早被發現在台東飯店內猝逝，享壽67歲。高苑工商董事長余政憲證實此事表示，高雄巿B隊（高苑工商）心情悲痛仍打起精神、沈重應戰，仍照表定賽程正常出賽。
高苑工商董事長余政憲表示，高苑工商第二戰出戰宜蘭羅東高工前夕，發生鄭總猝死不幸噩耗，令全隊哀慟萬分；他說鄭英俊3月17日接任高苑工商總教練，3月31日第一次帶隊前往台東比賽去發生憾事，「面對突如其來的消息，高雄巿B隊（高苑工商）心情悲痛仍打起精神、沈重應戰，希望秉持總教練的意志，堅持奮戰到底，告慰鄭總苦心，他的精神與全隊同在。」
鄭英俊是2003年高雄壽天國小棒球隊創隊總教練，曾培育出王維中、許基宏、林樺慶等知名好手，據了解高雄市B隊昨天與新北市聯隊交手時，鄭英俊還曾上場站一壘指導員，當時還看不出異狀，目前家屬已經趕往台東處理後事，目前高雄市B隊仍照表定賽程正常出賽。
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