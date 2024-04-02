高雄鳳山水溝下雨超過10分鐘就溢水 里長感謝水利局雨季前改善

高雄竟有水溝淺到下雨超過10分鐘就滿溢！鳳山區中山東路262巷有一段水溝太淺，下雨超過10分鐘就有雨水溢出，居民擔心豪大雨時，雨水會淹進家裡，當地鳳東里長蔡瑋寧央求水利局解決居民困擾，水利局趕在今年雨季來臨前完成水溝整修，蔡瑋寧說，「里民終於可以安心了」。

蔡瑋寧表示，鳳山區中山東路262巷有5戶人家屋前的水溝太淺，「淺到只要下雨10分鐘至15分鐘水溝就滿了」，雖然附近的水溝深度正常，溢出來的雨水會從其他水溝流走，但居民仍擔心豪大雨來不及宣洩，雨水有淹進家裡的可能。

蔡瑋寧說，她接獲民眾陳情，指稱中山東路262巷這5戶的屋前水溝不合現行規格，水利局來會勘後，有市議員幫忙追進度，請水利局盡快完工，終於趕在今年雨季來臨前改善水溝，「感謝水利局，水溝完成了，里民也可以安心了」。