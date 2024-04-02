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高雄下半年還有15場演唱會 藍議員籲市府收場租
五月天樂團、大港開唱兩大活動剛在高雄落幕，議員黃香菽、蔡金晏今日質詢指出，基於使用者付費原則，市府不該再靠免收場租吸引歌手來高雄，另舉辦時間應該錯開，以免衝擊交通及累壞工作人員，建議市府建立標準作業流程。市長陳其邁回應，高雄跟幾個國際代理商都有非常密切合作經驗，已有制定SOP。
高雄去年共辦117場演唱會，帶來45億經濟產值。高市議會今日進行市長施政報告質詢，國民黨議員黃香菽指出，從施政報告發現，今年1至2月千人以上演唱會15場，共創5.2億產值，今年上半年預估還有15場演唱會，推估將吸引32萬人次 創造10.4億元。
黃香菽表示，演唱會已經變成既定政策，未來也會常態化，應該要使用者付費，否則演唱會免租金又沒有門票抽成，這對高雄不公平，何不折衷打折，會是比較好的方式，否則其他縣市比照辦理，高雄失去競爭力。
黃也指出，高雄巨蛋及世運主場館附近住戶不少，甚至有醫院存在，去年張惠妹、五月天演唱會都在一起，上周五月天及大港開唱也是接連舉辦，不僅局處長及工作人員無法好好休息，也會對交通造成衝擊，應盡可能錯開舉辦時間。
黃也提及旅館住宿哄抬情況，她發現，三民區一家青年旅社小小床位竟賣2700元，這對高雄形象不是好事，應制止價格哄抬。此外，演場會幕後，真正忙碌的人是交通、警察局人員，這些人有無實際拿到加班費，而非只能用補休方式處理。
蔡金晏指出，高雄去年開始辦很多場演唱會，市府讓參與民眾開心出門、平安回家，也要把對周邊民眾帶來不便降至最低。
市長陳其邁回應，高雄跟幾個國際代理商都有非常密切合作經驗，各方服務條件也是最好，這是高雄的優勢，「高雄已經有一套SOP」及周邊配套措施，另外要看演唱會對城市或國家帶來多少效益，演場會需要整體評估，否則有場地人家不見得要來。
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