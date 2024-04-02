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高雄下半年還有15場演唱會 藍議員籲市府收場租

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高市議員黃香菽關心高雄演唱會經濟對周遭居民及交通等問題帶來的衝擊，建議應該錯開舉辦。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃香菽關心高雄演唱會經濟對周遭居民及交通等問題帶來的衝擊，建議應該錯開舉辦。記者徐白櫻／翻攝

五月天樂團、大港開唱兩大活動剛在高雄落幕，議員黃香菽、蔡金晏今日質詢指出，基於使用者付費原則，市府不該再靠免收場租吸引歌手來高雄，另舉辦時間應該錯開，以免衝擊交通及累壞工作人員，建議市府建立標準作業流程。市長陳其邁回應，高雄跟幾個國際代理商都有非常密切合作經驗，已有制定SOP。

高雄去年共辦117場演唱會，帶來45億經濟產值。高市議會今日進行市長施政報告質詢，國民黨議員黃香菽指出，從施政報告發現，今年1至2月千人以上演唱會15場，共創5.2億產值，今年上半年預估還有15場演唱會，推估將吸引32萬人次 創造10.4億元。

黃香菽表示，演唱會已經變成既定政策，未來也會常態化，應該要使用者付費，否則演唱會免租金又沒有門票抽成，這對高雄不公平，何不折衷打折，會是比較好的方式，否則其他縣市比照辦理，高雄失去競爭力。

黃也指出，高雄巨蛋及世運主場館附近住戶不少，甚至有醫院存在，去年張惠妹、五月天演唱會都在一起，上周五月天及大港開唱也是接連舉辦，不僅局處長及工作人員無法好好休息，也會對交通造成衝擊，應盡可能錯開舉辦時間。

黃也提及旅館住宿哄抬情況，她發現，三民區一家青年旅社小小床位竟賣2700元，這對高雄形象不是好事，應制止價格哄抬。此外，演場會幕後，真正忙碌的人是交通、警察局人員，這些人有無實際拿到加班費，而非只能用補休方式處理。

蔡金晏指出，高雄去年開始辦很多場演唱會，市府讓參與民眾開心出門、平安回家，也要把對周邊民眾帶來不便降至最低。

市長陳其邁回應，高雄跟幾個國際代理商都有非常密切合作經驗，各方服務條件也是最好，這是高雄的優勢，「高雄已經有一套SOP」及周邊配套措施，另外要看演唱會對城市或國家帶來多少效益，演場會需要整體評估，否則有場地人家不見得要來。

高雄市議員蔡金晏要求市府把演唱會對周遭居民帶來的不便降至最低。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員蔡金晏要求市府把演唱會對周遭居民帶來的不便降至最低。記者徐白櫻／翻攝

使用者 演唱會 陳其邁

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