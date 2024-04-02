恆春半島鼬獾狂犬病出現第3例 4月8日緊急加場注射疫苗

屏東縣恆春鎮及車城鄉2月先後出現鼬獾狂犬病例後，恆春鎮3月再出現第3例；屏東縣政府動物防疫所說，密集出現的陽性案例，顯示當地野生動物狂犬病疫情持續擴散中，防疫所已在3月完成車城鄉及恆春鎮犬貓狂犬病疫苗巡迴注射，超過1200隻完成，因應第3例出現，緊急於4月8日在恆春鎮再加場。

動物防疫所說，民眾若發現死亡食肉目野生動物（(鼬獾、白鼻心、食蟹獴等），請通報縣動物防疫所送驗。犬貓狂犬病疫苗巡迴注射近期在恆春鎮、枋山鄉、牡丹鄉、枋寮鄉等地舉辦，請尚未完成年度預防注射的民眾把握機會，帶犬貓及飼主身分證前往，也可就近至動物醫院施打，相關資訊可電洽08-7224109，或上屏東縣動物防疫所官網查詢。