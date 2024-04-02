台東鐵花燈祭 5大主題4日登場

台東鐵花新聚落逐步轉型改變，4月4日起推出鐵花燈之祭，將以百年茄冬樹為中心，周遭規畫5大燈飾主題，每晚6點半起點燈4小時，活動持續6月25日止。陸續試燈後，許多遊客拍照打卡，驚呼「真的太美了！」。

鐵花新聚落市集開張，去年耶誕節至今年元宵節，巨大麋鹿及應景燈飾入夜後璀璨繽紛，美麗景觀讓遊客印象深刻。為延續感動，再度推出鐵花燈祭。

「2024鐵花燈之祭」主要分布在閃閃PARK區及鐵花步道，共分5大主題，「生命之樹」是以茄冬樹為主，強調生命起源。周邊空間營造「玫瑰花海」燈區，強調沁涼海洋及與春日花卉景觀。

閃閃PARK小木屋旁放置放大版蒲公英，這區名為「童話蒲公英」，會讓遊客彷彿置身童話世界。「蘆葦浪海」則會隨著光影而變化，浪花一波波在夜晚翩翩起舞。「花林漫遊」位在原本漆黑的鐵花村135巷，透過光影設計呈現街道百花奔放景觀，讓遊客來台東體驗春天繁花盛開的感動。

遊客說，利用光影燈飾打造出來的科技花海讓人驚喜，充滿巧思，會推薦朋友來觀賞。