三地門？山地門？ 鄉長：後者是歷史稱呼

三地門鄉容易與「山地門」混淆，近日鄉內出現「歡迎來山地門」、「感謝來山地門」看板，不少人困惑是否改名或寫錯字。三地門鄉長曾有欽出面解惑，「山地門」是指三地、北葉與水門這個區塊，是「區域文化地景」符號，希望帶領大家了解背後歷史意義。

三地門鄉人口數7717人，8個山地原鄉人口數最多。沿台24線會先經過三地門鄉再進入霧台鄉，三地門也是通往原鄉的入口。

近日不少族人路過三地門鄉，在三地村發現兩面T霸看板，分別寫著「歡迎來山地門」、「感謝來山地門」，見狀懷疑，是不是寫錯字，還是三地門鄉改名。

三地門鄉長曾有欽表示，三地門鄉早年曾稱「山地門鄉」，後來國民政府改為「三地鄉」，1992年更名「三地門鄉」。

「沒有改名也不是寫錯字，希望大家認識山地門這個稱呼」曾有欽說，「山地門」代表進入原住民族大門，指三地門鄉三地村、瑪家鄉北葉村、內埔鄉水門村，這裡也是早期原住民與漢人的貿易交易場域，「山地門」代表三地門鄉歷史、區域文化地景與最具特色地標。

鄉公所網站指出，排灣族語稱三地門為「音斯笛摩兒」，意指霧台、三地門、瑪家三處山地鄉共同進出門戶。早在清朝時期，漢人北移開墾階段，也曾有過「山豬毛」稱呼。