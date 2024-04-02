施工6年才完工又挖路 居民、騎士氣罵太誇張

高雄市華夏路人行環境改善工程完工不到2個月，華夏路與新莊一路口又有工程開挖，居民氣炸直呼「實在太誇張！」。水利局表示，施工地點容易積淹水，正進行排水改善工程，施工期間會降低對周遭環境干擾，8月底前完工。

華夏路人行環境改善工程6年前啟動，採分年、分期爭取中央補助，全長近4公里的道路6年來不斷施工，曾被當地居民酸「小孩從小一念到小六，馬路都還沒挖完」。今年2月總算完工，居民鬆了一口氣。

沒想到近日華夏路與新莊一路口又有工程開挖，居民PO文喊「真的心累，好不容易完工的華夏路又開挖了」。並抱怨，雖然工程大部分在新莊一路上，但華夏路口仍有大半路面是施工區，「每次騎到這裡，火都上來了」，質疑華夏路到底要挖幾次？

水利局回應，施工工程是「新莊一路（華夏路以西）排水改善工程」，新建側溝接入新莊一路與華夏路口雨水下水道。陸續進行自來水及瓦斯管線遷改、側溝連至道路中箱涵連通管、機慢車道排水溝整建等工程，預計8月底完工。

水利局表示，地方很早就反映新莊一路排水問題，因經費不足，今年才籌編相關經費並獲議會核定，工程整合不容易，造成民眾困擾感到抱歉。