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藍質詢指市民四不安 陳其邁不接受

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄國民黨議員不滿「人、食、工、兒」四項不安，贈送四冠王「皇冠」給市長陳其邁。陳從容因應，但未收下這個禮物。圖／國民黨團提供
高雄國民黨議員不滿「人、食、工、兒」四項不安，贈送四冠王「皇冠」給市長陳其邁。陳從容因應，但未收下這個禮物。圖／國民黨團提供

食安、工安等問題成高市議會藍綠黨團攻防焦點，國民黨批「人、食、工、兒」四大不安心，其中蘇丹紅在2018年已經驗出，市府有無動起來？若稽查人力不足，要請中央協助。另殯葬處維修工人墜落死亡、兒虐通報居冠、自殺頻傳等因素都讓人民不安，送上象徵「四冠王」皇冠給陳其邁，陳未收下。無黨議員則要求市府把關餐廳產品責任險，強化食安稽查人力。陳其邁說，已動用預備金增加人力，食品檢驗預算也逐年增加。

國民黨團直指，高雄兒虐通報居高不下，通報數是6都第1名，另自殺案件頻傳，高雄號稱幸福城市，但「福」應該是「浮」才對。

陳其邁回應，去年上半年兒少開案保護數為780件，居6都第3低；浮屍件數是第2低，有多重原因，不完全是自殺造成。

民進黨團回擊，兒虐通報數不等於實際成案數，國民黨冷血無情。

議員陳美雅說，高雄是港都城市，很多貨物會進來，蘇丹紅與11公司有關，另檢調追查在2018年已被驗出，市府渾然不覺導致全台陷入恐慌，稽查人力若不足要向中央反映。

議員黃紹庭批評，前總統馬英九任內電費漲23％、蔡英文總統漲35％，陳其邁在馬執政時曾發文批評，為何現在態度改變。陳其邁回應，時空背景不同，國際油價及天然氣成本增加。

無黨團結聯盟議員陳善慧指出，從寶林餐廳事件中發現，餐廳投保的產品責任險很重要，市府應增加稽查人力及預算。

陳其邁說，市府稽查1361家餐廳產品責任險，發現1家違規，已開罰。高雄市原有72名稽查員，今年會動用第2預備金再增13名，今年衛生局有關食品科與檢驗科的預算5700多萬，比2020年增加3千萬。

國民黨王耀裕及民進黨陳明澤關注工安議題。王說，4大工業區造成的空汙、水汙及工安事故非常多，中油事故頻傳，根本不是宜居城市；陳則檢討湖內鋁業工廠爆炸事件。陳其邁表示，高市工安會報每2個月開1次，稽查密度也增加，重大工安事件死亡數從1年49人降至29人。

人力 工安 陳其邁

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