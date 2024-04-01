「流」藝術聯展開幕 高雄藝術家展現原住民文化底蘊
茂管處即日起至6月30日，於新威遊客中心舉辦「185沿山藝起來『流』藝術聯展」，共4名藝術家參展，透過作品探索「流」的概念，茂管處副處長李易蒼等人今天出席開幕活動。
茂林國家風景區管理處今天新聞稿指出，活動由安坡碇樂班文化藝術團擔任開場表演，帶來傳統勇士舞精湛演出，參展藝術家巴勤發、施秀菊也現身解說作品創作理念。
茂管處表示，「185沿山藝起來『流』藝術聯展」邀請巴勤發、施秀菊、峨塞．達給伐歷得、伊誕．巴瓦瓦隆等4名藝術家聯展，展覽旨在探索「流動過程中產生的變化」，透過藝術家作品呈現充滿動態和想像空間，並藉藝術家創作，讓觀展民眾沉浸於流動之美世界，反思人與人、自然、部落文化與時間互動變化。
茂管處長柯建興表示，茂管處轄內有多元原鄉部落，其中185縣道沿線的豐富部落文化更有「工藝之路」美名，此次展覽邀請在地知名藝術家舉辦藝術聯展，展現原鄉族群文化價值，希望透過推動藝術聯展，吸引更多民眾一起進入原鄉感受部落美學。
茂管處表示，民眾除了到場觀賞覽展之外，也可漫遊屏北山麓來場部落小旅行，體驗純粹「原藝文化」。
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