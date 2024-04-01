農業部23萬補助防猴 農民直言「不夠」曝猴會和人鬥智

為降低猴害造成的農作物損失，高雄市政府配合中央編列經費補助農民架設防猴設施，最多可申請20萬元資材補助費及3萬元架設費，即日起開始受理申請。但準備迎接水蜜桃季的高雄市那瑪夏農民認為設備成本過高，直言猴子很聰明會找漏洞。

台灣獼猴在高雄不僅讓居住在柴山附近的市區居民苦不堪言，在田間對農作物收成造成損壞，影響農民收益一直是農民的痛。為防治台灣獼猴，農民多採放鞭炮、架設誘捕籠、加高圍籬等措施，高雄市也曾邀專家訓練驅猴犬供農戶申請，但防治效果有限。

因此，農業部林業及自然保育署與高雄市政府農業局合作輔導農民裝設「電圍網」防治獼猴。今年度除了新設電圍網的補助，還增加了購買電牧器、電壓檢測器、防猴網罩及聲音驅趕器等工具的補助項目，讓無法架設電圍網的農民有其他方式防治獼猴破壞農作，補助額度也從原來的12萬，提高到最多20萬元的資材補助費以及3萬元架設費。

六龜區種植芭樂的農民李立貴表示，以前受到獼猴侵擾，芭樂園的收成大概只剩1-3成，架設電圍網後收成可達8成以上，雖然架設成本不便宜，但是效果真的很好，非常推薦。

農業局於2016年起配合中央輔導農民架設電圍網方式防治台灣獼猴危害農作，至2023年底8年期間已完成補助48件。

但在高雄市那瑪夏山區種植水蜜桃的曾姓農婦表示，雖然政府有補助電網架設費用，對他們而言，部分負擔的資材費，再加上電費，是一筆不小的開銷，況且有些田根本就沒電可用。「山上猴子很聰明，會想辦法找漏洞，遇到陷阱還會繞道而行。」