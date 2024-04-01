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羊舍變咖啡館 屏東「藝起趣宜居潮州」獲繆斯設計獎金獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣鄉土童玩協會的「童心緣繪本屋」將柑仔糖製造工廠改造為長幼共學空間，以廢木打造實木書架，並增添藝術繪畫牆面，不僅活化荒廢的環境，亦提供孩童嬉戲兼具教育意義的優質場所。圖／屏東縣政府提供
屏東縣鄉土童玩協會的「童心緣繪本屋」將柑仔糖製造工廠改造為長幼共學空間，以廢木打造實木書架，並增添藝術繪畫牆面，不僅活化荒廢的環境，亦提供孩童嬉戲兼具教育意義的優質場所。圖／屏東縣政府提供

屏東社區國際嶄露頭角，「藝起趣宜居潮州」繼獲得「法國設計獎」金獎後，再次獲得2024年「美國繆斯設計獎」（Muse Design Awards）景觀設計類鄉村設計金獎。

繼2022年「會呼吸的排灣族石板屋」與2023年「廍廍安全－幸福學堂」獲銀獎後，屏東社區首次獲金獎，讓世界看見屏東社區是如何將循環利用概念帶入社區，以低碳足跡施工技術接軌國際。

「藝起趣宜居潮州」串聯潮州鎮3處提案「藝境花園」、「羊舍藝文交流館」以及「童心緣繪本屋」，屏縣府投入經費約350萬元。  得獎社區讓廢棄空間以不同型式再生，自然材質展現區域溫潤質感，結合與原空間調性，台灣藝術生活協會「藝境花園」，將閒置空地改造為社區藝文空間，以木棧道與藤編裝飾，形塑出與自然共生的場域，平、假日不定期結合周邊舉辦市集及走秀等活動，發揮「共創、共生、共融」精神。

三共社區發展協會「羊舍藝文交流館」，將羊舍改造為咖啡館與交誼廳，搭配咖啡小點販售，以竹殼作燈飾、竹簾作隔間，體現取於自然的核心精神。

屏東縣鄉土童玩協會的「童心緣繪本屋」將柑仔糖製造工廠改造為長幼共學空間，以廢木打造實木書架，並增添藝術繪畫牆面，不僅活化荒廢的環境，亦提供孩童嬉戲兼具教育意義的優質場所。

城鄉發展處表示，潮州鎮3個社區以在地材料作發想，竹藝元素融入規畫方案，發揮材料自然質樸特性，藝術導入生活，美化環境更帶動區域活化。 

美國繆斯設計大獎隸屬國際獎項協會（IAA）的重點設計賽事，以發掘全球設計謬思為宗旨，分為建築、景觀、室內等10大項目，「藝起趣宜居潮州」獲金獎是對社區的鼓舞。

得獎資訊連結處點此

三共社區發展協會「羊舍藝文交流館」，將羊舍改造為咖啡館與交誼廳，搭配咖啡小點販售，以竹殼作燈飾、竹簾作隔間，體現取於自然的核心精神。
三共社區發展協會「羊舍藝文交流館」，將羊舍改造為咖啡館與交誼廳，搭配咖啡小點販售，以竹殼作燈飾、竹簾作隔間，體現取於自然的核心精神。
「藝境花園」，將閒置空地改造為社區藝文空間，以木棧道與藤編裝飾，形塑出與自然共生的場域，平、假日不定期結合周邊舉辦市集及走秀等活動，發揮「共創、共生、共融」精神。圖／屏東縣政府提供
「藝境花園」，將閒置空地改造為社區藝文空間，以木棧道與藤編裝飾，形塑出與自然共生的場域，平、假日不定期結合周邊舉辦市集及走秀等活動，發揮「共創、共生、共融」精神。圖／屏東縣政府提供
屏東縣鄉土童玩協會的「童心緣繪本屋」將柑仔糖製造工廠改造為長幼共學空間，以廢木打造實木書架，並增添藝術繪畫牆面，不僅活化荒廢的環境，亦提供孩童嬉戲兼具教育意義的優質場所。圖／屏東縣政府提供
屏東縣鄉土童玩協會的「童心緣繪本屋」將柑仔糖製造工廠改造為長幼共學空間，以廢木打造實木書架，並增添藝術繪畫牆面，不僅活化荒廢的環境，亦提供孩童嬉戲兼具教育意義的優質場所。圖／屏東縣政府提供
三共社區發展協會「羊舍藝文交流館」，將羊舍改造為咖啡館與交誼廳，搭配咖啡小點販售，以竹殼作燈飾、竹簾作隔間，體現取於自然的核心精神。
三共社區發展協會「羊舍藝文交流館」，將羊舍改造為咖啡館與交誼廳，搭配咖啡小點販售，以竹殼作燈飾、竹簾作隔間，體現取於自然的核心精神。
「藝境花園」，將閒置空地改造為社區藝文空間，以木棧道與藤編裝飾，形塑出與自然共生的場域，平、假日不定期結合周邊舉辦市集及走秀等活動，發揮「共創、共生、共融」精神。圖／屏東縣政府提供
「藝境花園」，將閒置空地改造為社區藝文空間，以木棧道與藤編裝飾，形塑出與自然共生的場域，平、假日不定期結合周邊舉辦市集及走秀等活動，發揮「共創、共生、共融」精神。圖／屏東縣政府提供

咖啡館 屏東縣

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