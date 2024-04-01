聽新聞
test
0:00 / 0:00
60歲社工師 走過20年助人旅程獲獎
保母虐童案震驚社會，涉案社工被上銬帶走，一度引爆社工出走潮。屏東縣社會處東港社會福利服務中心60歲社工師邱靖雯卻是40歲時才從美容師轉戰社工領域，重拾書本念大學、攻讀研究所，當時她連電腦開機都不會，在3個兒子耐心教導，互相學習。她說，自己是中高年齡就業婦女，開啟一趟「助人奇妙旅程」，培力八八風災重創社區重建、協助個案走出不一樣人生。
邱靖雯原是自己開店的美容師，40歲那年因長子考上雄中，加上一對雙胞胎兒子念國中，她希望能跟上孩子們腳步，也想學電腦操作，當時她在學校當志工媽媽，在老師鼓勵下，決定重拾書本。
邱靖雯回想起重返校園時對電腦一竅不通，上課時她猛抄筆記，看同學都拿很像打火機的東西，才知道可以用隨身碟存簡報檔。老師要他們寫下「信箱」，她不曉得是「電子信箱」，留下家中地址。
邱靖雯不氣餒，念完大學4年，還考研究所，越念越有興趣，當時遇八八風災，大學畢業後，她考取社會處負責八八風災社區重建培力工作，決定結束美容店，陪伴蹲點社區重建，成為她碩士論文。
邱靖雯在48歲時考取社工師，她曾受個案威脅，用耐心與機智化解。她說，社工成就來自陪伴、媒合資源，曾有個案跟她說，「姐，妳是我人生大貴人，因妳而改變」，感動不已。
明天是社工日，邱靖雯今年獲南高屏地區社工人員社區服務獎肯定，雖邁入花甲，她說，將社工專業延伸社區，規畫2年後選里長或成立協會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言