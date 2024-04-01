橋科開路農地面臨二次徵收 農民反彈

配合高雄橋頭科學園區開發，省道台39線高鐵橋下燕巢至橋科1.4公里優先施作，預計後年6月完工。約20處農地及6家工廠受影響，農民及業者反彈，抱怨興建高鐵時農地已被切兩半，「再徵收連玉米都種不成了」，且徵收範圍模糊不清，令人無所適從，惶惶不安。高雄市府表示，此案朝協議價購方向推動，設單一窗口協助安置廠商。

台39線延伸道路將優先施作燕巢安招路至橋科道路，原則沿高鐵兩側施工，總經費預估30億元，公路局南區公路新建工程分局委託高市府施工。李姓農民說，自家農地六分，當年高鐵開闢從中間剖一半，一邊兩分、一邊一分多，若再被徵收開闢道路，所剩無幾，其中一側連鐵牛車都開不過去。

「橋科附近土地近年飆漲10倍之多！」李姓農民說，早年橋科附近農地一分地300萬元，現在最高喊破4千萬，若市府依公告地價徵收，怎能讓農民服氣，應該市價加4成徵收，盼所有道路徵收皆比照辦理。

高鐵橋下園藝行業者表示，開業時向台糖租賃不少土地，徵收後能否營業不得而知，遷移資金龐大，不是要搬就能搬，施工單位連徵收範圍都沒確定就來協商，不可思議。工廠男員工說，地主表明終止工廠用地租約，未來不知何去何從。

議員黃秋媖指出，農民面臨二次徵收很無奈，多家工廠在土地被徵收後需遷移，希望可依據產業別，優先安置進駐其他產業園區，而非讓工廠自生自滅。

工務局表示，因都市計畫變更未通過，初次公聽會無法公布用地徵收範圍，目前徵收價格未確定，先辦完兩場公聽會才有協議價格。

經發局回應，台39橋下優先段道路開闢所影響工廠拆遷補償作業，由工務局新工處辦理。針對工廠拆遷戶安置與遷廠，所需產業用地或廠房，將設單一窗口，提供產業用地媒合與配套。