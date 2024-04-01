聽新聞
test
0:00 / 0:00

橋科開路農地面臨二次徵收 農民反彈

聯合報／ 記者徐白櫻蔡世偉／高雄報導
高雄李姓老農感嘆自家農地已被高鐵軌道切成兩邊，這次又徵收道路用地，剩下農地利用價值低。記者徐白櫻／攝影
高雄李姓老農感嘆自家農地已被高鐵軌道切成兩邊，這次又徵收道路用地，剩下農地利用價值低。記者徐白櫻／攝影

配合高雄橋頭科學園區開發，省道台39線高鐵橋下燕巢至橋科1.4公里優先施作，預計後年6月完工。約20處農地及6家工廠受影響，農民及業者反彈，抱怨興建高鐵時農地已被切兩半，「再徵收連玉米都種不成了」，且徵收範圍模糊不清，令人無所適從，惶惶不安。高雄市府表示，此案朝協議價購方向推動，設單一窗口協助安置廠商。

台39線延伸道路將優先施作燕巢安招路至橋科道路，原則沿高鐵兩側施工，總經費預估30億元，公路局南區公路新建工程分局委託高市府施工。李姓農民說，自家農地六分，當年高鐵開闢從中間剖一半，一邊兩分、一邊一分多，若再被徵收開闢道路，所剩無幾，其中一側連鐵牛車都開不過去。

「橋科附近土地近年飆漲10倍之多！」李姓農民說，早年橋科附近農地一分地300萬元，現在最高喊破4千萬，若市府依公告地價徵收，怎能讓農民服氣，應該市價加4成徵收，盼所有道路徵收皆比照辦理。

高鐵橋下園藝行業者表示，開業時向台糖租賃不少土地，徵收後能否營業不得而知，遷移資金龐大，不是要搬就能搬，施工單位連徵收範圍都沒確定就來協商，不可思議。工廠男員工說，地主表明終止工廠用地租約，未來不知何去何從。

議員黃秋媖指出，農民面臨二次徵收很無奈，多家工廠在土地被徵收後需遷移，希望可依據產業別，優先安置進駐其他產業園區，而非讓工廠自生自滅。

工務局表示，因都市計畫變更未通過，初次公聽會無法公布用地徵收範圍，目前徵收價格未確定，先辦完兩場公聽會才有協議價格。

經發局回應，台39橋下優先段道路開闢所影響工廠拆遷補償作業，由工務局新工處辦理。針對工廠拆遷戶安置與遷廠，所需產業用地或廠房，將設單一窗口，提供產業用地媒合與配套。

農地 農民 高鐵

延伸閱讀

小二數學題藏慣老闆思維？「工廠一週生產力」考倒一票人

小林製藥紅麴問題 日本官方一連兩天入廠檢查

電動車陷危機？Ford純電F-150 Lightning工廠再裁員 砍3分之2人力

國發會不認同國民黨立委版本 東部高鐵建設案

相關新聞

橋科開路農地面臨二次徵收 農民反彈

配合高雄橋頭科學園區開發，省道台39線高鐵橋下燕巢至橋科1.4公里優先施作，預計後年6月完工。約20處農地及6家工廠受影...

60歲社工師 走過20年助人旅程獲獎

保母虐童案震驚社會，涉案社工被上銬帶走，一度引爆社工出走潮。屏東縣社會處東港社會福利服務中心60歲社工師邱靖雯卻是40歲...

北竿機場擴建缺配套引民怨 民間發動罷免連江縣長

北竿機場擴建案缺乏配套、無視漁民連署結果開放大陸漁工等，連江縣府施政引起部分民意不滿。昨媒體人吳軾子宣布發動罷免連江縣長...

去年小看「大港」沒賺到 今年夜市攤商忙到要貼藥布

去年小看演唱會經濟威力，讓鄰近「大港開唱」的鹽埕埔夜市攤商，因備料不足看得到人潮賺不到錢潮，今年他們備足食材忙翻天，笑說...

台鐵高雄站東西側轉乘太遙遠 南北入口曝光 建國路、九如路進出更方便

現在要到高雄車站搭乘台鐵或捷運，必須從東西兩側的電梯或電扶梯下到下沉式廣場，有乘客抱怨路途太遠。日前車站南、北側入口曝光...

兒虐引爆社工出走潮 3寶媽從美容師轉戰社工 曾被威脅、也被視為貴人

保母虐童案震驚社會，涉案社工被上銬帶走，一度引爆社工出走潮。屏東縣社會處東港社會福利服務中心60歲社工師邱靖雯卻是40歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。