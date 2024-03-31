北竿機場擴建缺配套引民怨 民間發動罷免連江縣長

北竿機場擴建案缺乏配套、無視漁民連署結果開放大陸漁工等，連江縣府施政引起部分民意不滿。昨媒體人吳軾子宣布發動罷免連江縣長王忠銘，強調必讓全案進入第2階段連署「絕無迴旋空間」。

媒體人吳軾子（劉秋貴）昨在論壇網站「馬祖資訊網」宣布將爭取縣民支持，並以領銜人身分提議縣長罷免案。他今接受中央社記者訪問指出，罷免時程第1階段預計從4月中至4月底，第2階段暫定為6月底之後。

吳軾子強調，王忠銘上任後背棄競選承諾，包含地方治安、走私問題、開放大陸漁工等均與民意背道而馳；且地方積極爭取的還地於民，也就是戰地政務時期軍方占用之民間土地，該如何認定並歸還給民眾等政策，縣府僅在去年召開1次座談會後，半年以上毫無任何進度，更凸顯行政效率低落，都構成提出罷免理由。

馬祖籍社運活躍人士蘇柏豪指出，罷免案「冰凍三尺非一日之寒」，細數王忠銘上任後多項違背民意決策，包括無視2000漁民連署反對，仍開放大陸漁工與章魚籠；南北竿大橋跳票；北竿機場擴建案，面對7年以上恐無機場可用，擔心生計無以為繼的北竿民眾，卻拿不出任何有效配套措施，導致民怨持續上升。

蘇柏豪坦言，他去年底已向中選會領表，並在檯面下推動罷免，昨已與吳軾子見面，初步洽談合作事宜，不排除任何合作可能，希望能匯集大家力量，一起罷免不適任的「民選高官」王忠銘。

吳軾子說，第1階段僅需提出選舉人1%，118份以上符合規定之提議人名冊即可，加上不需繳交身分證影本等資料，故非常有信心可進入第2階段連署。但他坦言，昨提出罷免王忠銘後，接到多位地方人士的關切電話，但他絕不退縮，也無迴旋空間。若順利成案，將成為馬祖戰地政務解除後，首位民選首長遭提案罷免。

連江縣長王忠銘回應，法律賦予每一位民眾罷免的權力，尊重民主機制。欲加之罪何患無辭，感謝縣府團隊付出，會繼續依照正常進度持續推動縣政。

依據公職人員選舉罷免法規定，罷免第1階段提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，根據連江縣選舉委員公告，111年連江縣長選舉人人數為11810人，故第一階段需118名以上合格提議人名冊。

罷免第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，故需超過1181人連署。第3階段罷免投票，有效同意票數需多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1（2953票）以上，即為通過。