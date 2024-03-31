快訊

寶林饒河店個案 王必勝公布米酵菌酸檢驗結果 籲不要恐慌

總質詢開天窗背後 民進黨設內規減半質詢時間 立委也無奈

華爾街日報專訪張忠謀 自曝：中年創業祕辛與優勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵高雄站東西側轉乘太遙遠 南北入口曝光 建國路、九如路進出更方便

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
從九如路可直接下到北下沉廣場。圖／鐵道局提供
從九如路可直接下到北下沉廣場。圖／鐵道局提供

現在要到高雄車站搭乘台鐵或捷運，必須從東西兩側的電梯或電扶梯下到下沉式廣場，有乘客抱怨路途太遠。日前車站南、北側入口曝光，未來乘客可由建國路、九如路側，分別由南、北下沉廣場的電扶梯及樓梯前往搭車，路途更短也提早感受天棚遮蔭的涼爽。

台鐵高雄車站二階工程繼79座花柱定位、天棚最後一處缺口合攏後，車站南、北側入口也將完成。目前因站區大部分都還在施工，只開放東西兩側出入，離建國路、九如路較近的南北兩側都還關閉施工中，多數民眾都要走一段路才能進入下沉廣場。

鐵道局表示，地下化後的車站月台位置，和以前差不多，依據規畫，未來南北兩側都各有樓梯及兩組手扶梯，九如路下接北廣場，建國路經過帝冠式車站後馬上下接南廣場，路途縮短，乘客可更早下到地下廣場及車站，感受雲朵天棚的美，及遮蔭帶來的涼爽。

高雄車站共設計中央、南、北3個下沉式廣場。圖／鐵道局提供
高雄車站共設計中央、南、北3個下沉式廣場。圖／鐵道局提供
從建國路經過帝冠車站，馬上進入天棚遮蔽的南下沉廣場。圖／鐵道局提供
從建國路經過帝冠車站，馬上進入天棚遮蔽的南下沉廣場。圖／鐵道局提供

台鐵 高雄車站

延伸閱讀

台北捷運共5項工程興建進度曝光 這一期已達76.1%

生人迴避！ 彰化伸港28日晚「送肉粽」路線揭曉

高雄車站中央下沉式廣場成圓倒數 分隔牆拆除中

清明連假國道客運85折 10小時內免費轉乘在地客運

相關新聞

台鐵高雄站東西側轉乘太遙遠 南北入口曝光 建國路、九如路進出更方便

現在要到高雄車站搭乘台鐵或捷運，必須從東西兩側的電梯或電扶梯下到下沉式廣場，有乘客抱怨路途太遠。日前車站南、北側入口曝光...

兒虐引爆社工出走潮 3寶媽從美容師轉戰社工 曾被威脅、也被視為貴人

保母虐童案震驚社會，涉案社工被上銬帶走，一度引爆社工出走潮。屏東縣社會處東港社會福利服務中心60歲社工師邱靖雯卻是40歲...

美濃林氏春姑婆面臨遷墓 子孫奔走

清明節將近，高雄美濃「雙桂書院」創建者林偉麟家族在畚箕窩有座古老墓塚，埋葬家族後輩敬重的「春姑婆」，林家子孫祭掃180餘...

百年墓塚列文資 覆鼎金是前例

高雄百年墓塚列入文化資產早有先例，2018年遷葬及開發成雙湖公園的覆鼎金公墓，曾保存杉本音吉、大坪與一及日治時期「鹽埕五...

去年小看「大港」沒賺到 今年夜市攤商忙到要貼藥布

去年小看演唱會經濟威力，讓鄰近「大港開唱」的鹽埕埔夜市攤商，因備料不足看得到人潮賺不到錢潮，今年他們備足食材忙翻天，笑說...

高市觀光局推兒童節好康 岡山之眼12歲以下免費入園

為吸引兒童節4天連假人潮來高觀光旅遊，並延續演唱會經濟商機，高雄市政府觀光局除針對轄管壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。