台鐵高雄站東西側轉乘太遙遠 南北入口曝光 建國路、九如路進出更方便

現在要到高雄車站搭乘台鐵或捷運，必須從東西兩側的電梯或電扶梯下到下沉式廣場，有乘客抱怨路途太遠。日前車站南、北側入口曝光，未來乘客可由建國路、九如路側，分別由南、北下沉廣場的電扶梯及樓梯前往搭車，路途更短也提早感受天棚遮蔭的涼爽。

台鐵高雄車站二階工程繼79座花柱定位、天棚最後一處缺口合攏後，車站南、北側入口也將完成。目前因站區大部分都還在施工，只開放東西兩側出入，離建國路、九如路較近的南北兩側都還關閉施工中，多數民眾都要走一段路才能進入下沉廣場。