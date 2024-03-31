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台鐵高雄站東西側轉乘太遙遠 南北入口曝光 建國路、九如路進出更方便
現在要到高雄車站搭乘台鐵或捷運，必須從東西兩側的電梯或電扶梯下到下沉式廣場，有乘客抱怨路途太遠。日前車站南、北側入口曝光，未來乘客可由建國路、九如路側，分別由南、北下沉廣場的電扶梯及樓梯前往搭車，路途更短也提早感受天棚遮蔭的涼爽。
台鐵高雄車站二階工程繼79座花柱定位、天棚最後一處缺口合攏後，車站南、北側入口也將完成。目前因站區大部分都還在施工，只開放東西兩側出入，離建國路、九如路較近的南北兩側都還關閉施工中，多數民眾都要走一段路才能進入下沉廣場。
鐵道局表示，地下化後的車站月台位置，和以前差不多，依據規畫，未來南北兩側都各有樓梯及兩組手扶梯，九如路下接北廣場，建國路經過帝冠式車站後馬上下接南廣場，路途縮短，乘客可更早下到地下廣場及車站，感受雲朵天棚的美，及遮蔭帶來的涼爽。
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