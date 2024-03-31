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高市觀光局推兒童節好康 岡山之眼12歲以下免費入園

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
兒童節期間，來高雄岡山之眼遊玩，12歲以下兒童可免費入園。圖／高雄市觀光局提供
兒童節期間，來高雄岡山之眼遊玩，12歲以下兒童可免費入園。圖／高雄市觀光局提供

為吸引兒童節4天連假人潮來高觀光旅遊，並延續演唱會經濟商機，高雄市政府觀光局除針對轄管壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼三大場館，推出12歲以下兒童免費入園活動外，同時也攜手多家樂園業者，及超過50家旅宿，共推多項優惠方案，吸引爸媽帶孩子來高雄觀光旅遊。

高閔琳指出，壽山動物園是高雄最熱門的親子景點之一，兒童節期間，除推出12歲以下兒童免費入園外，園區也推出「藝童聽故事」、「藝童玩樂器」、「藝童DIY」、「藝童聽音樂」等適合親子共同體驗活動。遊客來崗山之眼天空廊道，可遠眺85大樓、台灣海峽、高雄港以及北大武山風光，還可到在全國規模最大公立貝殼展示館的旗津貝殼館，親子一起探索全台獨有館藏2000多種貝類標本。

市府於4月4日至7日規劃兒童節系列活動，在衛武營都會公園有以海洋為主題的超大型充氣裝置、舞台表演、互動體驗、近百攤熱門美食等活動，搭配其他藝文場館，如科工館、紅毛港文化園區、見城館、再見捌捌陸、鳳儀書院、旗山車站-糖鐵故事館等場館，都是12歲以下免費入場。

此外，觀光局也整合超過50間旅宿業者，針對兒童連假，推出親子住宿優惠方案，入住即可獲得市府加碼贈送的商圈夜市優惠券或驚喜小禮，更攜手各大百貨遊樂園，推出各式搭乘或入場優惠方案，要讓大人、小孩在高雄各個角落，從早到晚玩不停。

高雄市觀光局與業者合作，在兒童節推出各式搭乘或入場優惠方案。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局與業者合作，在兒童節推出各式搭乘或入場優惠方案。圖／高雄市觀光局提供

兒童節 壽山動物園 親子

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