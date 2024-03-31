金門迎城隍親子蜈蚣座取消 鄉親扼腕

金門迎城隍浯島城隍文化觀光季活動，將於4月20日起跑，為期1個月，縣府補助經費預算縮水，連帶的以往招牌活動親子蜈蚣座，今年確定取消。

親子蜈蚣座取消，讓金門不少知情人士都說，這樣親子的共同童年回憶就被扼殺。

金門縣府秘書長謝世傑、金城鎮鎮長李誠智、浯島城隍廟主委楊耀芸等人昨出席記者會，李誠智表示，金門迎城隍活動曾入選內政部 「宗教百景」，又獲文化部指定為「國家重要民俗活動」，歡迎民眾一起迎城隍、逗熱鬧。

以前小朋友會打扮成形形色色的神話歷史人物坐在蜈蚣座上遊行，是不少人共同的回憶。每年的蜈蚣座報名超搶手，幾乎都「秒殺」，得知今年沒辦，不少家長都打電話來關切，認為孩子成長的回憶只有一次，怎麼可以隨便取消。

李誠智說，雖然經費減少，但對迎城隍信仰熱情卻不減，例如南門特色藝陣「打花草」先前曾中斷幾年，但在第三代傳人王承瀞的努力之下，有了新的重生。

謝世傑則澄清，預算跟去年一樣，並沒有砍，只是經費的分配與使用上略有更動，把宗教活動跟觀光活動做一個適度的結合。