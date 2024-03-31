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蔡英文現身大港 樂迷驚喜

聯合報／ 記者王勇超潘欣中／連線報導

高屏地區近來演唱會經濟大爆發，五月天成軍25周年演唱會及獨立樂園為主的「大港開唱」清明連假前在高雄登場，不少鐵粉追星，但也有人在大港開唱演唱區外拿出手機，遭工作人員制止爆發不快。屏東墾丁4月4日起連辦3天「台灣祭」，吸引各地樂迷南下朝聖，連假前兩天核心地區近滿房，警方預估湧10萬人。

第15屆大港開唱連續兩天在高雄駁二藝術特區舉辦，蔡英文總統也來捧場，昨天傍晚抵達「女神龍」舞台，曾榮獲金曲獎的百合花樂團正在表演，觀眾大喊「蔡英文來了」、「總統好」，引起現場騷動。

有市民發文抱怨，演唱會前一天樂團排練，散步路過舞台管制區門口，從口袋拿出手機看時間，卻被工作人員疑為攝影錄音而制止，讓他覺得被當成盜錄犯，受到歧視。

律師楊岡儒表示，演唱會「入口外」非管制範圍或私人空間，工作人員基於維持秩序，可以適度勸導，但不宜禁止民眾拍照或錄影。主辦單位回應，彩排樂團不希望被人錄影、錄音或拍照，所以安排工作人員在舞台門口處勸導，未禁止民眾在其他區域拿手機，日後會更注意與民眾互動態度。

獨立流行音樂品牌「台灣祭」4月4至6日在墾丁開唱，屏東縣府交通旅遊處統計，清明4天恆春半島的旅宿訂房率約7成，墾丁核心地區訂房率近滿，周邊8成，後面兩天也超過6成，重現久違的訂房榮景。

演唱會 蔡英文

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