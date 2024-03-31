百年墓塚列文資 覆鼎金是前例

高雄百年墓塚列入文化資產早有先例，2018年遷葬及開發成雙湖公園的覆鼎金公墓，曾保存杉本音吉、大坪與一及日治時期「鹽埕五虎」之一的聞人黃慶雲等3位見證台灣經濟歷史發展的前人墓體，傳續古墓歷史。

覆鼎金公墓占地45公頃，內有逾1萬4500座地上墳墓及萬餘座地下疊葬墓，過去墓區屬市境邊陲，縣市合併後成高市核心區，因應建設開發，前市長陳菊變更地目、啟動遷葬，費時多年於2018年5月完成，現地成雙湖森林公園。

覆鼎金公墓曾是高雄規模最大的墓園，歷史可上溯到清代，逾百年來除有台式墓地外，還有天主教、回教、日式、軍人等各式墓群，看似不起眼，卻收納豐富的高雄史，2017年啟動遷葬工程 ，2018年5月完成遷葬作業，有文資委員曾「拆遷速度太快了，來不及搶救」。

墓區內約安葬近400名回教教親，因強制遷葬猝不及防，說明會曾引爆衝突，不歡而散。最後墓區僅保留日人杉本音吉、大坪與一及黃慶雲等3人墓體，部分造型特殊的墓碑供海青工商做學術研究；文化局則對部分墓碑進行數位影像保存，作為文史資料。

高市殯葬處說，公墓遷葬經費龐大，會依所屬區位、周圍人口數、環境衛生及市容景觀等要素及市地開發規畫，訂定遷葬優先順序，避免遷葬後土地無開發利用，反成汙染源。墓齡50年以上的墳墓，依法函請文化局進行文化資產價值評估保存。