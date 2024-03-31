聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年墓塚列文資 覆鼎金是前例

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導

高雄百年墓塚列入文化資產早有先例，2018年遷葬及開發成雙湖公園的覆鼎金公墓，曾保存杉本音吉、大坪與一及日治時期「鹽埕五虎」之一的聞人黃慶雲等3位見證台灣經濟歷史發展的前人墓體，傳續古墓歷史。

覆鼎金公墓占地45公頃，內有逾1萬4500座地上墳墓及萬餘座地下疊葬墓，過去墓區屬市境邊陲，縣市合併後成高市核心區，因應建設開發，前市長陳菊變更地目、啟動遷葬，費時多年於2018年5月完成，現地成雙湖森林公園。

覆鼎金公墓曾是高雄規模最大的墓園，歷史可上溯到清代，逾百年來除有台式墓地外，還有天主教、回教、日式、軍人等各式墓群，看似不起眼，卻收納豐富的高雄史，2017年啟動遷葬工程 ，2018年5月完成遷葬作業，有文資委員曾「拆遷速度太快了，來不及搶救」。

墓區內約安葬近400名回教教親，因強制遷葬猝不及防，說明會曾引爆衝突，不歡而散。最後墓區僅保留日人杉本音吉、大坪與一及黃慶雲等3人墓體，部分造型特殊的墓碑供海青工商做學術研究；文化局則對部分墓碑進行數位影像保存，作為文史資料。

高市殯葬處說，公墓遷葬經費龐大，會依所屬區位、周圍人口數、環境衛生及市容景觀等要素及市地開發規畫，訂定遷葬優先順序，避免遷葬後土地無開發利用，反成汙染源。墓齡50年以上的墳墓，依法函請文化局進行文化資產價值評估保存。

公墓 文化局 文化資產

延伸閱讀

信義區古宅恐遭拆 居民翻文獻找到「中將」屋主盼留存

北埔新姜天水堂不指定古蹟 客委會：尊重竹縣決議

竹縣北埔新姜天水堂文化資產審議案 決議不登錄歷史建築

東勢林爽文萬人塚尖塔遭破壞 中市府：可提報文化資產

相關新聞

百年墓塚列文資 覆鼎金是前例

高雄百年墓塚列入文化資產早有先例，2018年遷葬及開發成雙湖公園的覆鼎金公墓，曾保存杉本音吉、大坪與一及日治時期「鹽埕五...

美濃林氏春姑婆面臨遷墓 子孫奔走

清明節將近，高雄美濃「雙桂書院」創建者林偉麟家族在畚箕窩有座古老墓塚，埋葬家族後輩敬重的「春姑婆」，林家子孫祭掃180餘...

蔡英文現身大港 樂迷驚喜

高屏地區近來演唱會經濟大爆發，五月天成軍25周年演唱會及獨立樂園為主的「大港開唱」清明連假前在高雄登場，不少鐵粉追星，但...

日暈奇景 民眾搶拍

高雄市鹽埕區駁二特區昨上午出現「日暈」奇景，太陽被大光圈包圍住，猶如「上帝之眼」，不少民眾搶拍。高雄氣象站指出，日暈是由...

金門迎城隍親子蜈蚣座取消 鄉親扼腕

金門迎城隍浯島城隍文化觀光季活動，將於4月20日起跑，為期1個月，縣府補助經費預算縮水，連帶的以往招牌活動親子蜈蚣座，今...

高市新興區 揪出噪音源

高雄市新興區夜間常有汽車發出巨大引擎聲響，住戶錄影貼網，質疑市府「縱容」。高市警局和環保局1小時聯檢528輛車發現噪音來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。