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台南4月查獲登革熱孳生源者開罰 民怨太倉促了

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市宣布4月1日起針對查獲陽性孳生源者，將依法開罰，無改善期，有市民認為從宣布到罰款太匆促，衛生局則回應，今年1月至3月就已公告登革熱防治衛教宣導期，且時序將進入梅雨季節，加強登革熱孳清防治，也是保障民眾安全。圖／南市衛生局提供
台南市宣布4月1日起針對查獲陽性孳生源者，將依法開罰，無改善期，有市民認為從宣布到罰款太匆促，衛生局則回應，今年1月至3月就已公告登革熱防治衛教宣導期，且時序將進入梅雨季節，加強登革熱孳清防治，也是保障民眾安全。圖／南市衛生局提供

台南6日甫宣告「解除112年本土登革熱流行區」，衛生局近期仍發現誘卵桶監測指數有上升趨勢，除加強登革熱防治外，也宣布4月1日起針對查獲陽性孳生源者，將依法開罰。有市民認為從宣布到罰款太匆促，衛生局則回應，今年1月至3月就已公告登革熱防治衛教宣導期，且時序將進入梅雨季節，加強登革熱孳清，也是保障民眾安全。

台南去年因登革熱疫情肆虐，共有超過2萬例確診，造成44人死亡，是2015年來的高峰，不僅讓民眾聞「蚊」色變，一連串的室內外化學噴藥防治更引發民怨，直至今年初防治總算有些成果，自2月3日出現本土病例後，經31天監測無新增，衛生局本月6日也宣布解除登革熱熱區。

衛生局指出，時序進入梅雨季節，就怕雨後易生積水容器，孳生登革熱病媒蚊，昨天除啟動定點醫師監測計畫外，區公所也舉辦登革熱防疫區級聯繫誓師大會，全面動員再度展開登革熱防疫工作，日前也再度提醒4月1日起查獲陽性容器，將依法開罰新台幣3千元至1萬5千元罰鍰，無改善期。

有民眾認為，登革熱噴藥的惡夢剛結束，防治工作又要再開始，感覺整年度都在對抗登革熱，且23日宣布到4月起查獲陽性孳生源者開罰，只有短短1周多的時間，有些太倉促，應該要有緩衝期。

衛生局回應，查獲陽性孳生源者開罰是依據傳染病防治法相關規定，且今年初就已公告1月至3月為登革熱防治衛教宣導期，又4月即將迎來梅雨季節，若此時防疫稍有疏忽，登革熱疫情恐一觸即發，也呼籲民眾近期應多加注意並加強加戶內外孳生源清除。

衛生局表示，疫情後民眾出國旅遊頻繁，東南亞地區又是相當熱門的旅遊景點，但正值東南亞國家登革熱好發期，因此，今年度革熱防治將延續阻絕境外、全民參與、科學防疫等3大策略及10大行動，也提醒民眾務必落實「巡、倒、清、刷」家中容器不積水；旅遊期間應加強自身防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，共同守護你我生命健康安全。

台南 疫情 登革熱 衛生局

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