快訊

貴婦奈奈加拿大喊冤 「美味人妻」爆她跑路前圈錢「揪人儲值1人300萬」

入侵軌道！台鐵「鳴日號」疑撞擊廢鋼軌 東線列車7列次受延誤

別吃3支裝Magnum經典雪糕！英食品局示警恐有金屬碎片 「台灣也有賣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門迎城隍預算大縮水？超搶手的親子蜈蚣座確定取消

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣府秘書長謝世傑（左二）、觀光處長許績鑫（左一）、金城鎮鎮長李誠智、金城鎮代會主席郭永隆、浯島城隍廟主委楊耀芸等人共同宣布，迎城隍活動自4月20日起接下來一個月，每周都會有不同的活動。記者蔡家蓁／攝影
縣府秘書長謝世傑（左二）、觀光處長許績鑫（左一）、金城鎮鎮長李誠智、金城鎮代會主席郭永隆、浯島城隍廟主委楊耀芸等人共同宣布，迎城隍活動自4月20日起接下來一個月，每周都會有不同的活動。記者蔡家蓁／攝影

金門的年度大代誌～「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」活動，將於4月20日起開跑，主辦單位今天特別在浯島城隍廟前舉辦活動記者會，宣布為期一個月的文化觀光季將有許多熱鬧的系列活動，但因為縣府補助經費預算縮水，連帶的以往招牌活動親子蜈蚣座，今年確定取消，讓不少知情人士都說，這樣親子的共同童年回憶就被扼殺。

金門迎城隍宗教文化季記者會今天上午10時許在金城鎮浯島城隍廟前舉行，由金門縣天震堂的氣勢磅礡的戰鼓聲中揭開序幕，縣府秘書長謝世傑、觀光處長許績鑫、金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席郭永隆、浯島城隍廟主委楊耀芸等人共同宣布，迎城隍活動自4月20日起接下來一個月，每周都會有不同的活動。

李誠智表示，每年農曆4月12日迎城隍，為金門島上最大的民俗慶典，今年是浯島邑主城隍遷治344周年，農曆4月12日迎城隍歷史悠久，且保有閩南傳統廟慶特色，民國100年迎城隍時，以世界最長人力肩扛蜈蚣座陣頭得到金氏世界記錄認證，102年金門迎城隍活動入選內政部 「宗教百景」，又獲文化部指定為「國家重要民俗活動」。

謝世傑也說，今年比較特別的是把點狀活動變成帶狀，讓浯島城隍文化觀光季週週有活動，他也強調，希望把這個歷史悠久的活動傳承下去。

因為今年縣府補助鎮公所的經費銳減，所以往年最受矚目的親子蜈蚣座確定取消不辦了，有公所同仁就透露，每年的親子蜈蚣座超搶手，一般有70至80節的長度，約200多人參與，因為蜈蚣座是金門傳統陣頭，有除穢避邪的意義在，所以深受大小朋友喜愛。參與的小朋友打扮成形形色色的神話歷史人物坐在蜈蚣座上遊行，畫上精緻妝容，居高臨下，那是不少人共同的回憶，得知今年沒辦，不少家長都打電話表示關切，認為孩子成長的回憶只有一次，怎麼可以莫名其妙取消。

據知情人士表示，這場盛事在疫情前，縣府是補助700萬元經費，到了去年變成500萬元，今年更是只剩350萬元，預算整整少了一半，預算大縮水；某代也說，早期辦活動可能會比較大手大腳，他認為可以適度調整預算，但不是把預算砍到見骨，這樣活動根本辦不下去。

對於預算是否被縣府砍了一半，李誠智與楊耀芸兩人都支支吾吾的，不敢正面回應；謝世傑則澄清，預算跟去年一樣，並沒有砍；只是經費上的分布不太一樣。

「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」活動，因為縣府補助經費預算縮水，連帶的以往招牌活動親子蜈蚣座，今年確定不辦。圖／金城鎮公所提供
「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」活動，因為縣府補助經費預算縮水，連帶的以往招牌活動親子蜈蚣座，今年確定不辦。圖／金城鎮公所提供
「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」活動今天舉辦記者會，但連記者會活動也很精簡，只有戰鼓和舞獅。記者蔡家蓁／攝影
「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」活動今天舉辦記者會，但連記者會活動也很精簡，只有戰鼓和舞獅。記者蔡家蓁／攝影
「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」活動今天舉辦記者會，記者會上的戰鼓表演。記者蔡家蓁／攝影
「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」活動今天舉辦記者會，記者會上的戰鼓表演。記者蔡家蓁／攝影
縣府秘書長謝世傑表示，迎城隍活動歷史悠久，希望可以一直辦下去。記者蔡家蓁／攝影
縣府秘書長謝世傑表示，迎城隍活動歷史悠久，希望可以一直辦下去。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度大代誌～「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」活動，將於4月20日起開跑。記者蔡家蓁／攝影
金門的年度大代誌～「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」活動，將於4月20日起開跑。記者蔡家蓁／攝影

城隍廟 金門

延伸閱讀

冷暖空氣對峙厲害…彭啟明：交戰範圍擴大 台灣會被掃到

「滿滿的回波」鄭明典示警台南 對流旺3縣市慎防大雨雷擊

快來看金門日暈！民眾搶拍奇景 長者擔心是旱象

竹市東區社會住宅「金城安居」統包工程決標 922戶預計2029年完工

相關新聞

台南4月查獲登革熱孳生源者開罰 民怨太倉促了

台南6日甫宣告「解除112年本土登革熱流行區」，衛生局近期仍發現誘卵桶監測指數有上升趨勢，除加強登革熱防治外，也宣布4月...

注意！高雄台29線自來水管破裂 雙向無法通行台水搶修

高雄市大寮區台29線101K+150處位於河堤路二段的路段，今天上午自來水管線破裂，造成路面損壞，目前雙向無法通行。台水...

金門迎城隍預算大縮水？超搶手的親子蜈蚣座確定取消

金門的年度大代誌～「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」活動，將於4月20日起開跑，主辦單位今天特別在浯島城隍廟前舉辦活動記...

兒童節親子何處去？屏菸文化基地、海生館變身遊樂園

清明連假將至，屏東縣政府安排一系列兒童專屬的藝文盛宴，屏菸1936文化基地變身兒童遊樂園，有童趣市集與兒童劇演出；屏東總...

清明連假墾丁再現熱訂房榮景 警方估湧入10萬人潮繃緊神經

清明4天連假將至，觀光旅遊指標性的屏東墾丁地區，在返鄉祭祖、旅遊度假人潮外，4月4至6日開唱的獨立流行音樂品牌「台灣祭」...

兒童節來高雄戲水、賞白馬 療癒歡快不無聊

迎接兒童節，高雄市星光水岸公園戲水區的大型吊臂噴水柱4月4至7日期間限定「快閃」，親子可以暢快玩水！另大東文化藝術中心最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。