金門迎城隍預算大縮水？超搶手的親子蜈蚣座確定取消

金門的年度大代誌～「金門迎城隍─浯島城隍文化觀光季」活動，將於4月20日起開跑，主辦單位今天特別在浯島城隍廟前舉辦活動記者會，宣布為期一個月的文化觀光季將有許多熱鬧的系列活動，但因為縣府補助經費預算縮水，連帶的以往招牌活動親子蜈蚣座，今年確定取消，讓不少知情人士都說，這樣親子的共同童年回憶就被扼殺。

金門迎城隍宗教文化季記者會今天上午10時許在金城鎮浯島城隍廟前舉行，由金門縣天震堂的氣勢磅礡的戰鼓聲中揭開序幕，縣府秘書長謝世傑、觀光處長許績鑫、金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席郭永隆、浯島城隍廟主委楊耀芸等人共同宣布，迎城隍活動自4月20日起接下來一個月，每周都會有不同的活動。

李誠智表示，每年農曆4月12日迎城隍，為金門島上最大的民俗慶典，今年是浯島邑主城隍遷治344周年，農曆4月12日迎城隍歷史悠久，且保有閩南傳統廟慶特色，民國100年迎城隍時，以世界最長人力肩扛蜈蚣座陣頭得到金氏世界記錄認證，102年金門迎城隍活動入選內政部 「宗教百景」，又獲文化部指定為「國家重要民俗活動」。

謝世傑也說，今年比較特別的是把點狀活動變成帶狀，讓浯島城隍文化觀光季週週有活動，他也強調，希望把這個歷史悠久的活動傳承下去。

因為今年縣府補助鎮公所的經費銳減，所以往年最受矚目的親子蜈蚣座確定取消不辦了，有公所同仁就透露，每年的親子蜈蚣座超搶手，一般有70至80節的長度，約200多人參與，因為蜈蚣座是金門傳統陣頭，有除穢避邪的意義在，所以深受大小朋友喜愛。參與的小朋友打扮成形形色色的神話歷史人物坐在蜈蚣座上遊行，畫上精緻妝容，居高臨下，那是不少人共同的回憶，得知今年沒辦，不少家長都打電話表示關切，認為孩子成長的回憶只有一次，怎麼可以莫名其妙取消。

據知情人士表示，這場盛事在疫情前，縣府是補助700萬元經費，到了去年變成500萬元，今年更是只剩350萬元，預算整整少了一半，預算大縮水；某代也說，早期辦活動可能會比較大手大腳，他認為可以適度調整預算，但不是把預算砍到見骨，這樣活動根本辦不下去。

對於預算是否被縣府砍了一半，李誠智與楊耀芸兩人都支支吾吾的，不敢正面回應；謝世傑則澄清，預算跟去年一樣，並沒有砍；只是經費上的分布不太一樣。