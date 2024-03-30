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清明連假墾丁再現熱訂房榮景 警方估湧入10萬人潮繃緊神經
清明4天連假將至，觀光旅遊指標性的屏東墾丁地區，在返鄉祭祖、旅遊度假人潮外，4月4至6日開唱的獨立流行音樂品牌「台灣祭」，也吸引各地年輕樂迷南下朝聖，墾丁核心地區連假前兩天已近滿房，周邊有八成，警方估計將湧入10萬人潮，除在台1線枋寮段和台26線實施交通管制措施， 也調派其他分局支援警力維護秩序和安全。
據屏縣府交通旅遊處統計，清明4天連假恆春半島整體旅宿訂房率約七成，在墾丁大灣遊憩區連唱3天的「台灣祭」加持下，連假前兩天，墾丁核心地區訂房率近滿，周邊八成，後兩天也超過六成；屏東縣民宿協會理事長余松華說，疫情解封後，自去年暑假開始國旅就持續低迷，墾丁今年清明連假重現久違的訂房熱榮景，「台灣祭」功不可沒。
屏東警方預估清明連假有10萬人潮湧入墾丁，加上往返台東的返鄉祭祖、旅遊度假人潮，交通樞紐的台1線枋寮水底寮，預估4月4、5日南下會達3萬車次的超高峰，6、7日的北上車潮亦然；警方說，南下高峰期，將調撥台1線436.5至445.5公里車道，北上高峰期則將調撥453.1至460公南下車道，並視車潮分流，於永翔路口、沿山公路口適度引導。
往返台東的台9線尚未全面拓寬完成，也將實施車道漸變措施，將2車道逐漸匯集成1車道，拉長車道縱深，往屏東車潮於台9線新路社區449公里起實施、往台東的車潮則於台9線雙流段440公里處實施，會出動交通快速疏導部隊，達快速排除車禍及塞車狀況。台26線恆春段部分，自連假起下午5時至夜間畫定墾丁大街為行人徒步區，車輛改走大灣路，周邊禁止路邊停車。
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