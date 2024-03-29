快訊

歐美指ISIS-K要為莫斯科音樂廳恐攻負責 俄外長揭「1點」喊可疑

寶林茶室中毒事件保險理賠有譜 國泰產險回應了

不買乳膠床墊不讓走！跟團遇惡導遊禁錮 37團客怒反制店內「開睡」

台灣好行神山線行銷屏東 16國遊客深度暢遊3部落祕境

中央社／ 屏東縣29日電
屏東縣政府29日舉辦「台灣好行郵輪巴士國際踩線團」，邀請外籍朋友體驗部落深度旅遊，內容包含全程部落走讀、享用獵人風味餐、原民工藝DIY等，希望屏東「郵輪巴士」特色品牌向下扎根、走向國際。圖／屏東縣政府提供（中央社）
屏東縣政府29日舉辦「台灣好行郵輪巴士國際踩線團」，邀請外籍朋友體驗部落深度旅遊，內容包含全程部落走讀、享用獵人風味餐、原民工藝DIY等，希望屏東「郵輪巴士」特色品牌向下扎根、走向國際。圖／屏東縣政府提供（中央社）

屏東縣政府今天舉辦「台灣好行郵輪巴士國際踩線團」，16國在台外籍友人展開一日「台灣好行－神山線」深度體驗之旅，認識原鄉祕境，盼作出口碑吸引更多外籍觀光客。

屏東縣政府交通旅遊處運輸管理科長張恭文接受電訪表示，「台灣好行－神山線」串聯3個原鄉部落，在國旅部分非常成功、穩定。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後交旅處就在思考，屏東知名度不如直轄市，要如何讓外國遊客更認識屏東，因此邀請在台讀書的國際學生先行體驗，希望這些外籍遊子未來成為推廣屏東觀光的助力。

遊程吸引超過130名在台外籍人士報名，在台灣觀光大使「喔熊組長」領路下，來自委內瑞拉、厄瓜多、法國、德國、英國、哥倫比亞、義大利、希臘、西班牙、加拿大、菲律賓、泰國、日本、韓國、越南、印度的16名外籍友人，一同暢遊神山、霧台、禮納里等3個部落。

他們一同與穿上魯凱傳統服飾的「喔熊組長」，在霧台廣場用自己國家語言互相打招呼，夾雜中、英、原住民、各國語言的對話，歡笑聲此起彼落為旅程增添樂趣。

國際踩線團體驗內容包含全程部落走讀，有專業雙語解說、中午享用豐富美味獵人風味套餐、原民工藝DIY等體驗。外籍朋友直呼太精采、一天真的玩不夠，在國際不同人文風情與原民文化互相激盪下，更看見不一樣屏東美景。

交旅處表示，台灣好行神山線郵輪巴士部落深度體驗行程，已連續3年獲得交通部觀光署台灣好行評鑑優等佳績。這次國際踩線團除推廣屏東「郵輪巴士」特色品牌向下扎根，期望更多人看見屏東多樣性，將部落深度旅遊推向國際。

「台灣好行神山線」觀光郵輪巴士每日1班次，沿途停靠谷川大橋，以及神山等部落。依交旅處資料，從民國109年推出以來吸引全台各地旅客反應熱烈，迄今超過1萬名旅客遊玩。

台灣好行 屏東縣政府 巴士

延伸閱讀

屏東熱帶農業產業園區招商 25家廠商出席

來看豆子劇團！屏東藝起狂歡兒童節 屏菸將變身遊樂園

首屆「幸福巴士金運獎」出爐 屏東2鄉囊括卓越、傑出獎

郵輪招商成效亮眼 港務公司再次出擊行銷

相關新聞

影／泰武國小成年禮勇登北大武山！12歲童扭傷 直升機馳援

屏東縣泰武鄉泰武國小，20年來每年登排灣族聖山北大武山做為畢業成年禮，今年3月27日起展開3天2夜攀登活動，首日上山時，...

快來看金門日暈！民眾搶拍奇景 長者擔心是旱象

金門地區今天中午時分出現「日暈」奇景，一個超大光圈圍著太陽，看起來好像「天空之眼」，吸引不少民眾爭相搶拍並PO文，許多民...

高雄市區道路突裂 挖管中心：台電電線走火引發

高雄市三民區民族一路與寶鼎街口的機車道，今天下午4時許疑因台電地下電纜故障爆炸，造成路面突然崩裂，雖無人員受傷，但造成三民區共824戶停電...

台灣好行神山線行銷屏東 16國遊客深度暢遊3部落祕境

屏東縣政府今天舉辦「台灣好行郵輪巴士國際踩線團」，16國在台外籍友人展開一日「台灣好行－神山線」深度體驗之旅，認識原鄉秘境，盼作出口碑吸引更多外籍觀光客。

屏東熱帶農業園區招商 公設預計明年2月完工

屏東縣政府為活化及永續經營熱帶農業博覽會使用空間，因應在地農產業發展用地需求，與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園...

屏東熱帶農業產業園區招商 25家廠商出席

2024熱帶農業博覽會3月初閉幕，為活化園區空間，屏東縣政府開發熱帶農業產業園區，釋出每個「坵塊」面積約500坪、共57...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。