金門高分檢署終於有自己的家 蔡清祥、邢泰釗「回娘家」見證
福建高等檢察署金門檢察分署自有辦公大樓今日上午舉辦隆重的啟用典禮，活動由金門高分檢署檢察長毛有增主持，法務部長蔡清祥與最高檢察署檢察總長邢泰釗也特別「回娘家」參與這場揭幕儀式，見證這歷史性的一刻，也象徵金馬地區司法更進一步。
毛有增表示，金門高分檢自民國40年成立迄今已逾72年，從早期在台北借用其他機關廳舍辦公，到82年遷回金門辦公，借用金門地檢署四樓作為辦公處所，但隨著金門地區戰地政務的解除，司法業務回歸正軌，業務量及人員急遽增加，經法務部協助移撥法務部調查局福建省調查處舊址作為辦公處所。
但因為該棟建物是民國60年間起造的二層樓鋼筋混凝土建築物，未辦理各項建築登記，經歷任檢察長努力下，終於在111年末取得建物登記，並在去年6月取得建物使用執照，獲法務部大力支持，支應後續裝修工程所需經費，經過近半年的整修，辦公大樓終於竣工，金門高分檢署鼎定於自有辦公廳舍。
曾在民國88年擔任金門地檢署檢察長的蔡清祥在致詞時表示，他很高興今日回到金門，與各界共同見證金門高分檢署辦公大樓啟用的重要時刻，他表示這不僅是金門高分檢署沿革的重大里程，也是法務部的大喜事，更是金馬地區司法發展歷程的重要篇章。同時他也勉勵金門地區司法工作者，在辦公環境改善之後，可以提供更好的服務品質，讓民眾對於檢察機關更為信賴。
曾任金門高分檢檢察長的邢泰釗則表示， 老舊廳舍經過整修活化後，不僅是為了提供給同仁們更好的工作環境，更是為了更好地服務社會。他期許金門高分檢署在現有的基礎之下能繼續往前進步，讓金馬地區的司法能日新又新。
這場啟用典禮除了蔡清祥外、邢泰釗外，包括花蓮高分檢署檢察長洪培根、台北地檢署檢察長鄭銘謙，所屬金門地檢署檢察長周士榆、連江地檢署檢察長謝謂誠、保護司副司長林秀敏、法務部會計處處長辜儀芳、福建高等法院金門分院院長李文賢、金門縣長陳福海與各界貴賓及該署員工近80人參與，共同見證。
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