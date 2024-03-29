恆春洋蔥病害揮之不去 專家：建議與水稻輪作降低病菌

屏東恆春半島洋蔥產業近年受農村老化缺工、原物料成本上漲和冬季氣候異常等因素影響，栽植面積跌至近半紀來新低，官方雖以機械化、產地標章、保證收購等強化體質，但蔥農直指最頭痛的是病害造成歉收；高雄區農業改良場說，病害多是透過土壤傳播，同塊田區病菌連年積累，一遇下雨天熱便好發，輪作水稻、改良土壤或更換砂質土壤是解方。

在恆春種洋蔥半世紀的謝信惠說，洋蔥病害一直存在，但過去較少發生，近年受極端氣候影響，洋蔥在冬季成長期常遇上異常氣候，大雨後加上高溫曝曬，導致炭疽病、黑腐病、紫斑病、黃萎病等病害齊發，農民事前不管怎麼做好田間管理，聽取專家建議用藥，但都無法解決，有時減產近半，賣價雖因量少價揚，蔥農卻面臨無蔥可賣的窘境。

車城農會總幹事林茂盛說，高雄農改場家發現當地洋蔥田連年種植同一種作物，土壤中已累積大量洋蔥的病原菌，如疫病、炭疽病、紫斑病等，加上土壤性質多為黏質性土質，本就容易滋生病原菌，在農曆過年前後的成長期，常遇到不穩定的晴雨天，導致病原菌快速成長，且恆春半島的落山風，易使葉片受到物理性傷害，抵抗力降低造成歉收。

高雄農改場指出，洋蔥病害不斷發生在於病菌是透過土壤傳播，3大病害黃萎病、炭疽病及細菌性軟腐病，危害最久的黃萎病是真菌性病害，恆春早年爆發一次，後續用賽普護汰寧才防治，但藥劑無法完全根治，農藥只能接觸土表，造成黃萎病鐮刀菌仍潛伏地下；建議可在採收後接著種植其他作物，洋蔥是旱作，接著種植水稻，水旱輪作下，土壤中病菌密度便能降低。

農糧署南區分署說，藥劑對洋蔥病害的防治效果有限，恆春地區的田區沒有重劃，彼此灌溉水道相連，病菌才會傳開，就實務面來說，將土壤全面改良是大工程，建議農民休耕時將田區灌水，翻耕時地盡量整平，水旱輪作較能有效降低病菌密度，鼓勵休耕時間改種植水稻，或是在綠肥植物翻耕前將田區灌水。謝信惠說，恆春洋蔥採收完在4月，種植水稻管理挑戰高，農民多傾向種綠肥作物、領取休耕補助，對輪作水稻興趣缺缺。