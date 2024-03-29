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清明連假遇「台灣祭」 恆春半島交通管制

中央社／ 屏東縣29日電

「台灣祭」音樂活動4月4日墾丁登場，適逢清明連假，恆春警方公布交通管制措施，以防返鄉與觀光人潮造成交通壅塞。

清明節連假4月4日到7日，連假前3天屏東縣政府於墾丁大灣遊憩區辦「台灣祭」，警方將於各易壅塞路段及觀光景點規劃警力加強疏導。

屏東縣政府警察局恆春分局今天發布新聞稿表示，轄區易壅塞路段，4月3日8時到4月7日晚間10時在車城、南灣與墾丁交管。車城地區台26線和平路口、中正路口、中山路24巷前及熊家豬腳前分隔島缺口封閉，後灣路射寮路口到墾4-1號道路兩側禁止停車。

車城地區台26線主線道路壅塞時，啟動替代道路方案：南下車輛可自車城鄉海口長灘飯店路口右轉屏152線後，接屏153線到南灣南光路口右轉南下；北上返程車輛可由台26線南灣南光路口左轉接屏153線後，到屏152線車城鄉海口長灘飯店路口左轉台26線繼續北上。

南灣地區同一時段南灣停車場到南灣路與林森巷口道路兩側（台26線31K-32K）禁止停車。

台灣祭會場周邊墾丁地區在墾丁路（墾丁夏都酒店到墾丁小灣海水浴場）及大灣路道路兩側禁止停車，4月4日到6日人車分流管制。墾丁路麥當勞到福華飯店周邊道路停車場，可供大型車輛停車處計34位、小型車停車處約674位。

恆春分局長黃文智表示，民眾出門前可先了解各交通疏導措施，隨時收聽警察廣播電台路況報導及下載屏東好交通路況APP，即時掌握交通狀況，避開壅塞路段及時段，另也請民眾配合交通疏導管制措施，小心駕駛，切勿酒駕、超速及疲勞駕駛，警方將於各重要路段及易肇事地點加強違規取締。

墾丁 屏東縣政府 恆春 觀光景點

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