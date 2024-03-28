屏縣府人事異動 議員：不脫潘孟安影子

屏東縣長周春米上任1年多，民政處長懸缺半年，昨公布由縣長室主任鄭文智接掌，鄭的缺則由縣長室秘書王品晴接任，兩人都是前縣長潘孟安任內核心幕僚；另原民處長由滿州鄉長樂國小校長陳美鈴接任。國民黨縣議員認為縣府團隊仍不脫潘孟安影子，民進黨縣議員盼年輕幕僚讓縣政有突破。

屏東縣民政處長一職，在原處長徐富癸辭職參選立委後由副處長楊新發代理近半年，縣長周春米評估後，由縣長室主任鄭文智出任；鄭現年44歲，曾任國會助理、總統府諮議，當過前縣長潘孟安秘書、縣長室主任，嫻熟縣政及地方事務。

鄭文智異動後，由30歲的縣長室祕書王品晴接縣長室主任，他曾任蔡英文總統競選辦公室青年發展部專員，常隨行縣長，接任縣長室主任一職可立即進入狀況。

新科原民處長由教育界轉任的陳美鈴接掌，陳48歲，來義鄉排灣族人，曾任屏縣原住民族資源中心主任、本土語文輔導團副召集人等職，是屏縣第二個出身教育界的處長，縣府希望借重她在教育及文化的長才推動原住民事務。

國民黨縣議員陳揚說，這是周春米上任後第3次人事異動，周的小內閣多是前縣長潘孟安團隊成員，希望周能走出自己的路；民進黨議員梁育慈說，縣府團隊年輕幕僚被委以重任，也期盼縣政能有所突破性。