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高雄捷運聯合開發案「趕進度」 學者說原因是這個

聯合報／ 記者潘奕言王昭月／高雄即時報導
高捷O13站聯合開發案。記者潘奕言／翻攝
高捷O13站聯合開發案。記者潘奕言／翻攝

捷運聯合開發案在雙北地區很常見，但高雄捷運通車已16年，卻未如台北捷運般積極推動聯開案，直至最近才開始努力「趕進度」。義守大學財金系教授李樑堅認為，高雄捷運近期人潮成長明顯，加上未來捷運建設市府財政負擔加大，推動聯開條件成熟。

李樑堅說，捷運聯合開發除了可創造土地收益，更能帶動周邊商機、增加人潮，帶來房地稅、土增稅等附加價值，對政府財政挹注很大。台北人口多、土地價值高，聯開創造的財政收益更可觀。

高雄捷運早期只有紅橘兩線，運量不足，帶動人潮有限，聯開吸引力不夠。近期運量明顯提升，新車站、輕軌等也陸續通車，帶來更多人潮；加上未來多條捷運陸續動工，市府預估有1000億的財政負擔，自然需要聯開案帶來更多財政收入。

過去高雄也不是沒有利用捷運周邊土地，不過多「以租代開發」，例如捷運大寮站土地租給享溫馨等。不過也要提醒市府，未來推動聯開案要多元化，不能僅開發住宅，否則就只是建商獲利，最好能形塑商圈，帶動人口移轉流動。

高雄市副市長林欽榮說，目前高雄捷運四線齊發，除了已成圓的輕軌外，岡山路竹延伸線、小港林園線及捷運黃線都將動工。此外，市府也積極推動捷運聯開案，除了鼓勵使用大眾運輸工具，更能建構地區新意象，目前第一個O4前金站案已動工。

去年市府推動O13大東站、Y10（近台鐵民族站）、Y15（旅運中心）、RK1岡山站西基地、R20後勁站等5案，其中O13、Y10已開花結果，27日簽約，RK1西基地、R20正在審標作業中。近期市府也將陸續推出O10／Y18衛武營站、RK1岡山站東基地、O9技擊館站等案。他說，透過聯開案開發模式，將可改變高雄城市結構與空間體質，提高市民生活素質。

高捷O13、Y10站聯合開發案簽署，高興昌鋼鐵董事長呂泰榮（左起）、國城建設總裁洪平森、高雄副市長林欽榮參與。記者潘奕言／攝影
高捷O13、Y10站聯合開發案簽署，高興昌鋼鐵董事長呂泰榮（左起）、國城建設總裁洪平森、高雄副市長林欽榮參與。記者潘奕言／攝影
高捷Y10站聯合開發案。記者潘奕言／翻攝
高捷Y10站聯合開發案。記者潘奕言／翻攝
高雄副市長林欽榮（中）與國城建設總裁洪平森（左）、高興昌鋼鐵董事長呂泰榮（右）簽署高捷O13、Y10站聯合開發案。記者潘奕言／攝影
高雄副市長林欽榮（中）與國城建設總裁洪平森（左）、高興昌鋼鐵董事長呂泰榮（右）簽署高捷O13、Y10站聯合開發案。記者潘奕言／攝影

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