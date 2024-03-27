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「台版奈良」北竿大坵航班開航 搶梅花鹿商機

中央社／ 連江27日電

疫情期間因梅花鹿爆紅的「台版奈良」北竿大坵島，定期航班已於17日起恢復開航，4月4至7日已近300人訂位購票，其餘日期餘位充足。業者期待賞鹿人潮帶動紀念品熱銷。

連江縣交通旅遊局表示，南竿往北竿大坵島航班，至4月底為止每日1班次，去程9時20分從福沃港出發直達大坵，回程11:50從大坵島經北竿返回南竿。5至8月則為每日2班次，分別為9時20分、13時20分從南竿出發，11時50分、15時40分從大坵島經北竿返回南竿。

交旅局表示，定期航班雖已恢復，但每日搭乘人數未達9人即會取消。目前4月4日與5日班次僅剩個位數席次，其餘日期皆尚有空位，建議民眾若規劃來馬祖賞梅花鹿，可先透過馬祖海上交通訂位購票系統訂位，並隨時注意開航狀況。

瞄準梅花鹿商機，當地民宿業者推出自行設計的梅花鹿Q版玩偶鎖匙圈，透過旅行團導遊與當地特產店銷售，光去（112）年就賣出逾2萬只。業者劉慧婷表示，雖然今年觀光季才剛開始，但仍看好整體市場，盼賞鹿人潮能帶動相關紀念品銷售。

南竿 梅花鹿 馬祖

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