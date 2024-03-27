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高市音樂人才培育有成 「宇宙資料庫」登大港開唱

中央社／ 高雄27日電

高雄市青年局音樂培育人才計畫有成，包括樂團「宇宙資料庫」將登大港開唱，「鯊魚娃娃機ToyShark」入選台鋼雄鷹隊歌創作樂團。青年局表示，今年計畫預計4月開跑，邀請青年參與。

青年局表示，「高速青春」是青年局打造的音樂培育及展演品牌，此計畫培育音樂人才有成，今年度計畫預計於4月開跑，歡迎對音樂產業有興趣的青年學子踴躍參與。

青年局長張以理表示，「青年創新音樂發展培育計畫」自2021年開辦至今，規劃一系列諮詢輔導、培力課程、產業交流、音樂展演等培訓項目，階段性提升學員實力，期待促進南部地區熱愛音樂青年投入相關產業。

張以理說，其中以業界規格實作為號召的「音樂製作訓練計畫」獲得各界肯定，年輕創作者陸續開花結果。樂團「宇宙資料庫」2022年透過高速青春計畫發行的廣受好評，去年參與高雄流行音樂中心「樂團興奮波」新興樂團徵選比賽入選前5強，團員平均年齡僅20出頭。

宇宙資料庫說，非常感謝青年局的培育，「高速青春在我們剛起步時推了一把」，樂團從那時開始有顯著進步，能夠登上大港開唱的「出頭天」舞台是很重要的里程碑。

青年局指出，去年參與培育的樂團「鯊魚娃娃機ToyShark」則以一曲LongTimeNoSee訴說對親朋好友許久未見的思念，熱血台語龐克風格成功吸引媒體關注，除獲選主場在高雄的職棒球隊「台鋼雄鷹」隊歌創作樂團之一；今年也受到「台灣祭」認可，參與「台灣噪世代」演出。

青年局指出，今年高速青春計畫將以「貼合產業趨勢」、「多元觸角」為目標，以時下熱門音樂產業項目為主軸，並擴大至表演藝術領域，循序漸進規劃「培力訓練課程與諮詢輔導」、「音樂製作訓練計畫」、「音樂展演」、「職場體驗」等項目，課程安排扣合產業脈動。

樂團 青年 高雄流行音樂中心

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