解析空氣品質 NASA科研機低空飛越台東豐年機場

NASA科研機今天下午飛越台東豐年機場，緩慢低飛，航空迷早已在機場外守候，農民也跟著揮手致意。環境部表示，這是科研機最後1次飛航到台灣。

環境部今天發布新聞稿表示，美國太空總署NASA的DC8及GIII飛機最後1次飛航到台灣，配合七海計畫高屏3D空品實驗，並同時與國內學者專家約200人執行第4次密集觀測空氣污染物即時變化。

環境部表示，這次為NASA兩架科研機完成年度協作，並配合第4次連續48小時不間斷密集觀測，以解析高屏地區空氣污染成因，並提供衛星驗證、模式評估及管制策略參考，精進台灣空污治理。

不少航空迷得知科研機將飛越台東豐年機場，提早到機場周圍守候，下午1時30分科研機從南方進入機場，飛行速度比一般客機還慢，農民也跟著揮手歡迎。