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國城建設攜手高興昌拿下高雄2捷運聯開案 2025年動工

聯合報／ 記者潘奕言王昭月／高雄即時報導
高雄市政府捷運工程局今舉行「高雄捷運橘線O13大東站和黃線Y10站」簽約典禮，兩大開發案由國城建設與高興昌鋼鐵聯盟聯手拿下，總投資額約158億元。記者王昭月／攝影
高雄市政府捷運工程局今舉行「高雄捷運橘線O13大東站和黃線Y10站」簽約典禮，兩大開發案由國城建設與高興昌鋼鐵聯盟聯手拿下，總投資額約158億元。記者王昭月／攝影

高雄市政府捷運工程局今舉行「高雄捷運橘線O13大東站和黃線Y10站」簽約典禮，兩大開發案由國城建設與高興昌鋼鐵聯盟聯手拿下，總投資額約158億元，兩案均預計於2025年動工。高市副市長林欽榮表示，與國城及高興昌終於「結成親家」，並宣示高雄捷運正式邁入四線齊發，將透過開發案的聯動，改變城市空間的體質。

國城建設繼拿下高雄首宗公辦都更案於鳳山推出「鳳山都更好」及亞灣區特貿三都更案後，攜手高興昌再次取得橘線O13大東站、黃線Y10捷運聯開案，今早與高市捷運工程局在市府完成簽約。

副市長林欽榮說，此二聯開案已準備二、三年，o13橘線捷運聯合開發案，基地1.19公頃，與y10黃線聯開案總投資逾151億，市府約分別91、91億的房地產資產，兩家公司都承諾建造數百坪日照、公托、青創空間設施。

他向市民宣布，高雄捷運正式邁入四線齊發階段，將透過開發聯動改變城市空間的體質，提高市民生活素質，捷運聯合開發的模式將改變城市結構，是一股新生的力量，市府感謝國城總裁洪平森等企業看見城市未來發展的眼光。林欽榮並預告，捷運聯開第4案及第5案，近幾月已遞案。今年聯開案將有5個案子能簽約施行。

國城建設董事長特助洪士庭表示，橘線O13站基地位於捷運大東站1號出口，緊鄰大東濕地公園、鳳山商圈、台鐵鳳山站、鳳山區公所、市立鳳山醫院等，生活機能完善，也是鳳山最後一塊大型素地。規畫上將延續大東文化藝術中心極具識別性的立面菱形設計理念，以半戶外簷廊延續開放式空間，強化公園與藝術場域的連結。

洪士庭指出，這塊基也達3602坪，將分兩期開發，興建4棟地上24樓、地下4樓的住宅，主打2-3房產品，共計900多戶，第一期預計2025年第二季動工，2第二期則預計在2030年動工。

他另表示，黃線Y10站位在開發較早的三民區，約2299坪，鄰近高醫商圈，生活機能與醫療資源充沛，台鐵民族站未來更將與捷運黃線Y10 站雙鐵共構，這塊基地馬預計打造3棟地上24樓、地下4樓建築，主打2~4房多功能捷運宅，共計700多戶，預計2025年第二季動工。

國城建設副總經理洪嘉聰表示，兩案皆由「張瑪龍」建築師操刀，他了解高雄在地文化，也常與國外建築師合作，鳳山地標「大東文化藝術中心」也是由他與荷蘭建築事務所共同合作打造。

高雄市政府捷運工程局今舉行「高雄捷運橘線O13大東站和黃線Y10站」簽約典禮，兩大開發案由國城建設與高興昌鋼鐵聯盟聯手拿下，總投資額約158億元。記者王昭月／攝影
高雄市政府捷運工程局今舉行「高雄捷運橘線O13大東站和黃線Y10站」簽約典禮，兩大開發案由國城建設與高興昌鋼鐵聯盟聯手拿下，總投資額約158億元。記者王昭月／攝影

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