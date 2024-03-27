每天喝掉2.5萬杯！高雄手搖飲店全台最多 最熱品牌榜出爐

高雄人有多愛喝手搖飲？德商foodpanda外送平台業者觀察發現，高雄手搖飲店家數量為全台之冠，每天平均可喝掉2.5萬杯！另外送熱門區也洗牌，今年由三民、楠梓、鳳山分居高雄訂單量前3名。

高雄天氣炎熱，手搖飲市場夯，據2023年財政部統計，市內手搖飲店家數量居全台之冠，知名外送平台指出，高雄人每日平均喝掉2.5萬杯手搖飲，熱搜關鍵字第1名就是「飲料」，前3名分別是麻古茶坊、清心福全及50嵐。

據foodpanda數據顯示，高雄過去1年外送消費力成長達7％，外送物品從美食、生鮮雜貨到家用品都有。其中下單前3名為三民區、楠梓區、鳳山區，推測近幾年因人口紅利增多所致，而稍屬偏遠的大寮區成長率居然高達18％，可能因重劃帶動人口流動、提升外送市場。