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每天喝掉2.5萬杯！高雄手搖飲店全台最多 最熱品牌榜出爐

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
德商foodpanda外送平台業者觀察發現，高雄人每天平均可喝掉2.5萬杯手搖飲，外送熱門區由三民、楠梓、鳳山分居高雄訂單量前3名。記者王昭月／攝影
德商foodpanda外送平台業者觀察發現，高雄人每天平均可喝掉2.5萬杯手搖飲，外送熱門區由三民、楠梓、鳳山分居高雄訂單量前3名。記者王昭月／攝影

高雄人有多愛喝手搖飲？德商foodpanda外送平台業者觀察發現，高雄手搖飲店家數量為全台之冠，每天平均可喝掉2.5萬杯！另外送熱門區也洗牌，今年由三民、楠梓、鳳山分居高雄訂單量前3名。

高雄天氣炎熱，手搖飲市場夯，據2023年財政部統計，市內手搖飲店家數量居全台之冠，知名外送平台指出，高雄人每日平均喝掉2.5萬杯手搖飲，熱搜關鍵字第1名就是「飲料」，前3名分別是麻古茶坊、清心福全及50嵐。

據foodpanda數據顯示，高雄過去1年外送消費力成長達7％，外送物品從美食、生鮮雜貨到家用品都有。其中下單前3名為三民區、楠梓區、鳳山區，推測近幾年因人口紅利增多所致，而稍屬偏遠的大寮區成長率居然高達18％，可能因重劃帶動人口流動、提升外送市場。

而高雄人愛外送的生鮮熱銷前3名仍以金針菇、蔬菜為主，知名品牌布丁與旗山蕉也都進入前10名。寵物罐頭訂單較2022年成長近10倍，去年高雄演唱會經濟大爆發，五月天雲端互動版 LED2.0 螢光棒也衝上熱銷第5名。

德商foodpanda外送平台業者觀察發現，高雄手搖飲店家數量為全台之冠，每天平均可喝掉2.5萬杯。記者王昭月／攝影
德商foodpanda外送平台業者觀察發現，高雄手搖飲店家數量為全台之冠，每天平均可喝掉2.5萬杯。記者王昭月／攝影

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