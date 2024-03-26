快訊

水原一平慘了...大谷翔平律師被封「安德魯王子比特犬」 超狂經歷曝光

寶林茶室捲食安疑雲...晚間再爆男童吃炒粿條後就醫 北市衛生局回應了

獨／華航今年又被駭！上百萬筆客戶個資流出 全被放上暗網出售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆春玉荷包出現颱風延遲性災害 估減產逾半…列天災現金救助

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
去年10月小犬颱風登陸恆春半島造成嚴重災情，玉荷包樹折枝損，本月進入關鍵開花期，又發現新枝開花率奇低，民代現勘後，農業部今天通過恆春地區為遲發性農業天然災害地區。記者潘欣中／攝影
去年10月小犬颱風登陸恆春半島造成嚴重災情，玉荷包樹折枝損，本月進入關鍵開花期，又發現新枝開花率奇低，民代現勘後，農業部今天通過恆春地區為遲發性農業天然災害地區。記者潘欣中／攝影

去年10月小犬颱風登陸恆春半島造成嚴重災情，玉荷包樹折枝損，本月進入關鍵開花期，果農又發現新枝開花率奇低，民進黨屏南立委徐富癸和國民黨立委蘇清泉日前先後前往勘災並向農業部爭取救助，農業部今天通過恆春地區為遲發性農業天然災害地區，受災農民可從3月27日起至4月8日申請救助；農會預估等到5月收成恐減產逾半。

徐富癸說，玉荷包荔枝是恆春農民賴以維生的重要農產品，3月初接獲農民反應，荔枝花苞只有長芽不開花，前往恆春地區荔枝園關心損失情形，在農業部農糧署、屏東縣政府農業處、高雄區農改場的專家現場判斷後，確認枝條斷裂是去年小犬颱風造成，屬於延遲性災害。

農業部今天公告的救助項目為玉荷包荔枝，以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定果樹救助額度辦理救助，每公頃為10萬元。辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助，恆春鎮公所自3月27日起至4月8日止受理申請；小犬颱風天災現金救助在今年1月結束申報，恆春有57公頃農友已領，因兩次災情性質不同，可重複請領。

恆春鎮農會說，恆春半島玉荷包約種植面積近200公頃，因台灣最南的地理位置，一直是全台首批上市，會在母親節前後成熟，果肉口感帶有微酸甜，豐厚的香氣及清脆感，是消費者嘗鮮搶購的送禮首選，每年頭幾批都賣出好價，去年遇到小犬颱風傷害枝葉加上最近氣候異常開花率奇低的雙重打擊，今年預估減產逾半，就算市場開出好價，也沒太多可賣。

小犬颱風 恆春 荔枝 農業部 農民

延伸閱讀

龍眼花況不佳間接衝擊蜂農 郭國文盼納天災救助

台中龍眼、荔枝、桃子農損 江啟臣要求農業部本周發出公告

影／蜜蜂失業了！龍眼開花率不到3成 連帶蜂蜜也減產

稱農業部進口蛋謀財害命無罪 徐巧芯酸：告人很快 證據沒有

相關新聞

睡覺遭硬上！高雄女曝遭長輩、親哥性侵3年 社工聽聞震撼

高雄40歲婦人真真（化名）近日在心裡諮商時透露曾在高中時遭母親同居人、親哥哥輪番性侵長達3年，對方在夜晚闖進她的房間犯行...

恆春玉荷包出現颱風延遲性災害 估減產逾半…列天災現金救助

去年10月小犬颱風登陸恆春半島造成嚴重災情，玉荷包樹折枝損，本月進入關鍵開花期，果農又發現新枝開花率奇低，民進黨屏南立委...

台39線高鐵橋下道路「燕巢南延至橋科」核定 預計2026完工

台39線高鐵橋下道路目前通車至阿蓮區，北高雄南北向交通不便，地方爭取南延至仁武，橋頭科學園區核定後加速推動。市府工務局表...

春日、來義鄉「幸福巴士」居民這樣使用 曝：很重要

出門不再是件困難事！屏東縣原鄉、偏鄉地處偏遠，交通不便，屏縣府攜手中央與當地鄉鎮公所，推動偏鄉「幸福巴士」，來義鄉、春日...

三接環團上訴案發回一審 中油：不停工 力拚2025年完工

環團26日召開「撤銷三接海岸利用許可【勝訴】記者會」，不過，中油回應表示，不是勝訴，而是二審發回一審要求另為適法之裁判，...

中油林園新三輕冒火光 環保局：啟爐不穩無污染

中油林園廠新三輕工場25日出現火光，引起居民擔憂。高雄市環保局今天表示，因投料啟爐初期不穩，產生不合格氣體送至廢氣燃燒塔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。