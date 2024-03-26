恆春玉荷包出現颱風延遲性災害 估減產逾半…列天災現金救助

去年10月小犬颱風登陸恆春半島造成嚴重災情，玉荷包樹折枝損，本月進入關鍵開花期，果農又發現新枝開花率奇低，民進黨屏南立委徐富癸和國民黨立委蘇清泉日前先後前往勘災並向農業部爭取救助，農業部今天通過恆春地區為遲發性農業天然災害地區，受災農民可從3月27日起至4月8日申請救助；農會預估等到5月收成恐減產逾半。

徐富癸說，玉荷包荔枝是恆春農民賴以維生的重要農產品，3月初接獲農民反應，荔枝花苞只有長芽不開花，前往恆春地區荔枝園關心損失情形，在農業部農糧署、屏東縣政府農業處、高雄區農改場的專家現場判斷後，確認枝條斷裂是去年小犬颱風造成，屬於延遲性災害。

農業部今天公告的救助項目為玉荷包荔枝，以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定果樹救助額度辦理救助，每公頃為10萬元。辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助，恆春鎮公所自3月27日起至4月8日止受理申請；小犬颱風天災現金救助在今年1月結束申報，恆春有57公頃農友已領，因兩次災情性質不同，可重複請領。

恆春鎮農會說，恆春半島玉荷包約種植面積近200公頃，因台灣最南的地理位置，一直是全台首批上市，會在母親節前後成熟，果肉口感帶有微酸甜，豐厚的香氣及清脆感，是消費者嘗鮮搶購的送禮首選，每年頭幾批都賣出好價，去年遇到小犬颱風傷害枝葉加上最近氣候異常開花率奇低的雙重打擊，今年預估減產逾半，就算市場開出好價，也沒太多可賣。