快訊

寶林茶室食安風暴擴大！已接獲6人通報身體不適 北市衛生局：碟盤疑有蟑螂排泄物

月繳2萬5孝親費！他怨恨被榨乾19年「斷絕關係」 直到父離世才明白真相

日本錢湯「瓶裝牛奶」並沒有消失：森永乳業停產風波

澎湖西嶼軍事史蹟園區新亮點 一窺東堡壘雙子星砲

中央社／ 澎湖縣26日電
澎湖觀光旅遊季將登場，今年「西嶼東臺軍事史蹟園區」特別開放東堡壘的雙子星砲設施，供遊客一窺美軍艦艇5吋砲的神秘面紗，並由進駐志工導覽解說。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社
澎湖觀光旅遊季將登場，今年「西嶼東臺軍事史蹟園區」特別開放東堡壘的雙子星砲設施，供遊客一窺美軍艦艇5吋砲的神秘面紗，並由進駐志工導覽解說。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社

澎湖觀光旅遊季將登場，觀光署澎湖國家風景區管理處開放「西嶼東臺軍事史蹟園區」東堡壘的雙子星砲設施，並導入志工導覽，讓遊客深度認識及深入體驗軍事文化。

澎湖國家風景區管理處表示，「西嶼東臺軍事史蹟園區」是澎湖最具戰地史蹟的代表景點，將歷史建築保存價值轉換為觀光遊憩化再利用價值，今年特別開放東堡壘的雙子星砲設施，供遊客一窺美軍艦艇5吋砲的神秘面紗，同時串聯五孔頂步道、王屋營區，及澎湖縣政府文化局清涼彈藥庫及銅牆鐵壁等軍事旅遊亮點，共創澎湖旅遊環境永續發展。

澎管處表示，「西嶼東臺軍事史蹟園區」解說服務站，位於東昌營區景點內，4月1日起至10月31日止，每週三至週日，將由進駐的志工在園區內進行西堡壘與東堡壘的雙子星砲等2處的導覽解說服務。

澎管處表示，「西嶼東臺軍事史蹟園區」包括日治時期所建砲台基地、地下坑道長達137階、堡壘及戰地營舍等各種設施等。解說站服務內容包括有旅遊諮詢、資源介紹、導覽解說、環境維護、活動行銷及安全宣導等，遊客參訪考量安全，要事先在解說服務站登記，再一同前往參訪。

國家風景區 景點 澎湖縣

延伸閱讀

迎接澎湖國際海上花火節！7-ELEVEN限定門市販售航海王授權商品　「OPEN!行動購物車」開進離島備戰

搞錯了！彰化虎山巖第一朵金針花今被民眾拍下 園主澄清「不同品種」

花蓮客家文化園區規畫運動場、親水設施 成旅遊新亮點

澎湖海上花火節5月登場 與航海王合作添亮點

相關新聞

恆春玉荷包出現颱風延遲性災害 估減產逾半…列天災現金救助

去年10月小犬颱風登陸恆春半島造成嚴重災情，玉荷包樹折枝損，本月進入關鍵開花期，果農又發現新枝開花率奇低，民進黨屏南立委...

台39線高鐵橋下道路「燕巢南延至橋科」核定 預計2026完工

台39線高鐵橋下道路目前通車至阿蓮區，北高雄南北向交通不便，地方爭取南延至仁武，橋頭科學園區核定後加速推動。市府工務局表...

春日、來義鄉「幸福巴士」居民這樣使用 曝：很重要

出門不再是件困難事！屏東縣原鄉、偏鄉地處偏遠，交通不便，屏縣府攜手中央與當地鄉鎮公所，推動偏鄉「幸福巴士」，來義鄉、春日...

睡覺遭硬上！高雄女曝遭長輩、親哥性侵3年 社工聽聞震撼

高雄40歲婦人真真（化名）近日在心裡諮商時透露曾在高中時遭母親同居人、親哥哥輪番性侵長達3年，對方在夜晚闖進她的房間犯行...

三接環團上訴案發回一審 中油：不停工 力拚2025年完工

環團26日召開「撤銷三接海岸利用許可【勝訴】記者會」，不過，中油回應表示，不是勝訴，而是二審發回一審要求另為適法之裁判，...

中油林園新三輕冒火光 環保局：啟爐不穩無污染

中油林園廠新三輕工場25日出現火光，引起居民擔憂。高雄市環保局今天表示，因投料啟爐初期不穩，產生不合格氣體送至廢氣燃燒塔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。