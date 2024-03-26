澎湖西嶼軍事史蹟園區新亮點 一窺東堡壘雙子星砲
澎湖觀光旅遊季將登場，觀光署澎湖國家風景區管理處開放「西嶼東臺軍事史蹟園區」東堡壘的雙子星砲設施，並導入志工導覽，讓遊客深度認識及深入體驗軍事文化。
澎湖國家風景區管理處表示，「西嶼東臺軍事史蹟園區」是澎湖最具戰地史蹟的代表景點，將歷史建築保存價值轉換為觀光遊憩化再利用價值，今年特別開放東堡壘的雙子星砲設施，供遊客一窺美軍艦艇5吋砲的神秘面紗，同時串聯五孔頂步道、王屋營區，及澎湖縣政府文化局清涼彈藥庫及銅牆鐵壁等軍事旅遊亮點，共創澎湖旅遊環境永續發展。
澎管處表示，「西嶼東臺軍事史蹟園區」解說服務站，位於東昌營區景點內，4月1日起至10月31日止，每週三至週日，將由進駐的志工在園區內進行西堡壘與東堡壘的雙子星砲等2處的導覽解說服務。
澎管處表示，「西嶼東臺軍事史蹟園區」包括日治時期所建砲台基地、地下坑道長達137階、堡壘及戰地營舍等各種設施等。解說站服務內容包括有旅遊諮詢、資源介紹、導覽解說、環境維護、活動行銷及安全宣導等，遊客參訪考量安全，要事先在解說服務站登記，再一同前往參訪。
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