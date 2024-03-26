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春日、來義鄉「幸福巴士」居民這樣使用 曝：很重要

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
交通部長王國材今到屏東縣來義鄉了解幸福巴士營運情況，查看來義鄉幸福巴士設置站牌，將路線、時間都設計在站牌。記者劉星君／攝影
交通部長王國材今到屏東縣來義鄉了解幸福巴士營運情況，查看來義鄉幸福巴士設置站牌，將路線、時間都設計在站牌。記者劉星君／攝影

出門不再是件困難事！屏東縣原鄉、偏鄉地處偏遠，交通不便，屏縣府攜手中央與當地鄉鎮公所，推動偏鄉「幸福巴士」，來義鄉、春日鄉，分別獲首屆幸福巴士金運獎的傑出獎、卓越獎，交通部長王國材今走訪兩原鄉，了解幸福巴士營運，王國材說，幸福巴士除了是一輛車子，過程更聯繫很多情感，讓人感動，交通部全力推動幸福巴士。

交通部長王國材今走訪來義鄉、春日鄉，了解兩鄉幸福巴士營運情況。王國材先到來義鄉丹林文健站跟長輩互動，也從丹林搭上幸福巴士到山下新來義部落永久屋，跟鄉公所座談。王國材說，偏鄉交通正義是很重要的事情，全國有179鄉鎮推動幸福巴士或小黃公車，交通部會全力協助支持幸福巴士推動。

來義鄉長莊景星說，來義鄉幸福巴士是全國第一輛無障礙幸福巴士，2019年7月通車服務，來義鄉有7成鄉民從事鐵工，經濟收入不穩，高風險工作導致膝蓋受損，甚至截肢等，需定期就醫或復健，開通幸福巴士讓民眾安心復健方式。

莊景星說，來義鄉幸福巴士9條路線、4輛幸福巴士（包括2輛無障礙中吧、兩輛小巴），採固定及預約併行，服務客群涵蓋就醫、就學、洽公、採買、復健等需求。

來義鄉公所推動幸福巴士不遺餘力，鄉內設站牌，每個村落的站牌圖面不同，搭配村落意象，幸福巴士抵達時還會播放鄉歌。幸福巴士車隊組織化管理，有專管經理、車隊長，公所還推出客製化一卡通，電子票證使用在偏鄉普及。

「在地人服務在地人！」莊景星說，幸福巴士駕駛是部落族人，也會說母語，到潮州路線的「黑旋風」8人中巴最熱門，幾乎天天客滿。另外考量大丹林部落學童到來義國小就學，距離約6、7公里，幸福巴士啟動就學功能，載送國小學童到來義國小上放學，讓家長安心，現有21名學童，每次幸福巴士載送3趟，需求漸增。

來義鄉丹林村照服員劉雪花說，幸福巴士使用率最高就是採購線，每次採購買一大堆東西，司機幫忙提，「幸福巴士是一輛車，但卻承載很多記憶」。

屏東縣政府交旅處表示，屏東縣幸福巴士遍及9個原鄉、枋山鄉、萬巒鄉，共有31輛巴士，44條路線，接下來持續推動輔導琉球鄉申請。

交通部長王國材（右四）今到屏東縣來義鄉了解幸福巴士營運情況。記者劉星君／攝影
交通部長王國材（右四）今到屏東縣來義鄉了解幸福巴士營運情況。記者劉星君／攝影
交通部長王國材今到屏東縣春日鄉了解幸福巴士營運情況，春日鄉幸福巴士獲得幸福巴士金運獎卓越獎，鄉民們今開心迎接部長到來。記者劉星君／翻攝
交通部長王國材今到屏東縣春日鄉了解幸福巴士營運情況，春日鄉幸福巴士獲得幸福巴士金運獎卓越獎，鄉民們今開心迎接部長到來。記者劉星君／翻攝
交通部長王國材今到屏東縣來義鄉了解幸福巴士營運情況，來義鄉丹林部落文健站、來義鄉公所人一起大合照。記者劉星君／攝影
交通部長王國材今到屏東縣來義鄉了解幸福巴士營運情況，來義鄉丹林部落文健站、來義鄉公所人一起大合照。記者劉星君／攝影
交通部長王國材今到屏東縣來義鄉了解幸福巴士營運情況，會後與鄉公所人員座談。記者劉星君／攝影
交通部長王國材今到屏東縣來義鄉了解幸福巴士營運情況，會後與鄉公所人員座談。記者劉星君／攝影
交通部長王國材（右二）今到屏東縣來義鄉了解幸福巴士營運情況，也從丹林村搭幸福巴士到山下的新來義永久屋部落。記者劉星君／攝影
交通部長王國材（右二）今到屏東縣來義鄉了解幸福巴士營運情況，也從丹林村搭幸福巴士到山下的新來義永久屋部落。記者劉星君／攝影

交通部長 屏東縣政府 巴士

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