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睡覺遭硬上！高雄女曝遭長輩、親哥性侵3年 社工聽聞震撼

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
婦人真真（化名）近日在心裡諮商時透露曾在高中時遭母親同居人、親哥哥輪番性侵長達3年，高雄市家庭暴力及性侵害防治中心也為她媒合司法、諮商資源。記者宋原彰／攝影
婦人真真（化名）近日在心裡諮商時透露曾在高中時遭母親同居人、親哥哥輪番性侵長達3年，高雄市家庭暴力及性侵害防治中心也為她媒合司法、諮商資源。記者宋原彰／攝影

高雄40歲婦人真真（化名）近日在心裡諮商時透露曾在高中時遭母親同居人、親哥哥輪番性侵長達3年，對方在夜晚闖進她的房間犯行，導致她後來離家，個性變得封閉、不再相信人，如今揭露此事，她希望能一掃陰霾、擁抱社會，高雄市家庭暴力及性侵害防治中心也為她媒合司法、諮商資源，帶著她走出傷痛。

真真從高中時青春期開始，遭到母親同居人與哥哥接連性侵，對方2人會趁她晚上在房間睡覺時，闖入房間上下其手並性侵長達3年，對方2人甚至不知道彼此的行為，真真直到上大學離家後才脫離魔爪，但她至此也開始與人疏離、不願與人建立關係，甚至罹患焦慮失眠，出社會後也只在工作地與住家來往，過著封閉生活，全是因為那段學生時期的悲痛回憶。

直到真真40歲後發現新聞上常出現性侵案例，意識到自己遭遇的性侵害已嚴重影響她的身心，才選擇去做心理諮商並公開過往的創傷，後轉介到社會局家庭暴力及性侵害防治中心，她在與社工敘述當時情形時不斷崩潰大哭，還說曾向家人求助但未被相信，導致她如今不太願意相信人。

在社工陪伴、資源媒合與司法介入下，目前全案仍在偵查階段，但真真已完全離開原生家庭，並試著敞開心房接觸人群，現在的她已經可以走出戶外、參加活動交朋友與培養興趣。

負責真真個案的高雄市府社工葉倢听說，大學剛畢業考上公職社工師，在家庭暴力及性侵害防治中心任職，就面對如此「震撼」的性侵個案，這件事，讓她一度感到沮喪和負面。

葉倢听也說，高雄每月高達100多件性侵案，她到職2周後隨即上線接觸個案，壓力不小，藉由真真的故事，期許自己能夠繼續陪伴那些曾受創的心靈一起度過，更希望未來不再會有受傷的心靈。葉倢听也在近日獲得「南高屏地區社工專業人員表揚活動」的明日之星獎。

葉倢听大學畢業即考上公職社工師，在家庭暴力及性侵害防治中心任職，因高雄市每月高達100多件性侵案，她到職2周後隨即上線接觸個案，坦言壓力不小。圖／高雄市社會局提供
葉倢听大學畢業即考上公職社工師，在家庭暴力及性侵害防治中心任職，因高雄市每月高達100多件性侵案，她到職2周後隨即上線接觸個案，坦言壓力不小。圖／高雄市社會局提供

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