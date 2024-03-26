澎湖海上花火節5月登場 與航海王合作添亮點

澎湖縣政府今天宣布，澎湖年度最大的「國際海上花火節」，5月2日盛大登場，將與日本動漫「航海王25週年」合作，總計施放28場次，讓海上花火增添亮點，可望再創一波國旅高峰。

澎湖國際海上花火節今天由澎湖縣長陳光復及澎湖縣議會副議長藍凱元、縣府秘書長蔡淇賢與澎湖各旅遊業界共同啟動，4月1日則轉赴台北場記者會行銷，歡迎海內外遊客到澎湖賞花火。

陳光復表示，澎湖國際海上花火節是澎湖重要的觀光活動，尤其在4至6月的上半年度的觀光人數就超過50餘萬人次，由於施放期間，小朋友都還在上課，因此今年花火節延長至7月，讓小朋友也能在暑假期間來觀光賞花火。

今年更與日本航海王動畫25週年合作，有來自法國、奧地利、義大利、馬來西亞與芬蘭的國際花火團隊，還有無人機燈光秀、高空煙火秀，期望搶攻暑期觀光人潮，為澎湖帶來觀光經濟浪潮。

藍凱元則表示，花火節邁入第22年，是澎湖偉大的觀光活動，縣府要全面動起來，尤其花火節近年來分別與國際知名品牌合作，創造賣點。

澎湖縣政府旅遊處表示，4月18日及4月25日2場試放場，將有10分鐘的煙火秀和文化局合唱團及青少年交響樂團演出，5月2日正式開幕至7月30日閉幕，總共有28場次，5、6月為每週一、四；7月為每週二，也規劃6月1日和15日分別在七美與望安以及7月28日吉貝等3場離島場，其中5月13日、6月24、29和7月2日分別由澎坊三號港、澎湖福朋喜來登、雄獅旅行社與新光人壽的4場企業主題之夜。

花火施放期間，也邀請動漫主題歌手、交響樂團與大嘻哈時代冠軍歌手Young Lee和療癒女聲楊淨宇等各地優秀表演團體登上花火節舞台，帶來豐富活力的表演。