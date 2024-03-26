拚2026高市長選舉 黃昭順：黨籍民代全力支持柯志恩
國民黨不分區立委陳菁徽、高市議員李雅靜聯合服務處今天在鳳山揭牌成立；國民黨高市黨部主委黃昭順說，國民黨下屆高雄市長人選就是柯志恩，黨籍立委、議員應提早布局全力支持。
陳菁徽、李雅靜聯合服務處今天舉行揭牌儀式，由陳菁徽、李雅靜主持，黃昭順、北農董事長楊鎮浯及多名國民黨高雄市議員、鳳山區近60名里長等人出席。
李雅靜表示，與陳菁徽成立聯合服務處目的是要擴大服務量能、提升服務品質，中央、地方通力合作，為鄉親提供更全面服務，為鳳山爭取更多建設；由於非常多案件都涉及到中央部會，透過聯合服務處可更快速、直接處理。
陳菁徽表示，除了已經在左營成立服務處，也在市黨部與國民黨不分區立委柯志恩及林倩綺成立聯合服務處，現在更在鳳山與李雅靜成立聯合服務處，串連地方與中央力量，全力為鄉親提供更優質服務。
黃昭順說，樂見黨籍立委與議員合作，尤其全市人口最多的鳳山區，國民黨須實質扎根，爭取更多市民認同；她說，國民黨下屆高雄市長參選人就是柯志恩，所有黨籍議員、立委提早布局全力支持柯志恩，有信心贏得2026選戰。
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