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高雄去年助街友逾8000人次 脫離街頭重回職場

中央社／ 高雄25日電
高雄市政府社會局設置三民及鳳山街友服務中心，2處2023年協助逾8000人次，讓街友學習與人互動、建立常規作息、重拾工作動力。圖／高雄市政府社會局提供（中央社）
高雄市政府社會局設置三民及鳳山街友服務中心，2處2023年協助逾8000人次，讓街友學習與人互動、建立常規作息、重拾工作動力。圖／高雄市政府社會局提供（中央社）

街友」是每個城市都存在問題，高雄市設三民及鳳山街友服務中心，去年協助逾8000人次。社會局表示，輔導街友自立需持續不斷關懷，透過社工協助與街友自身努力，支持個案朝脫遊自立前進。

依高雄市政府社會局數據，三民、鳳山2處街友服務中心，民國112年共收容安置716人次、外展服務（主動接觸案主，從而提供各種服務）6086人次，以及提供就業服務（含媒合就業、提供資訊及轉介服務）1982人次。

社會局社會救助科表示，三民、鳳山區2處街友服務中心提供街友短期安置輔導、生活照顧、返家、媒合就業等服務。街友中心為街友自立適應的中繼站，相關管理措施以維護團體生活秩序為前提，得依個案就醫或就業需求彈性調整，並有就醫、就業及社區生活適應等各項協助。

街友服務中心配置有專業社工人員，以協助街友脫遊自立為目標，提供街友安置輔導、就醫協助、就業輔導及外展關懷服務等。讓街友學習與人互動、建立常規生活作息、重拾工作動力。

每年都有成功就業街友受邀回到街友中心參與就業自立座談會，分享自身經驗，鼓勵街友自立回歸正常生活。社會局輔導案例的「阿基」（化名）曾於高雄火車站附近露宿3個多月，經社工輔導參加勞工局臨時工作津貼人員計畫，並安排入住社區住宅脫離街頭生活，後來輾轉找到工作，取得正式薪資、重拾生活自信。

依社會局逐案查訪街友通報案件，約1成比例是一般民眾聚集，非露宿街友；另有8成是有家可歸者，但他們因種種因素不願返家，寧可選擇露宿街頭，每名街友背後都有一段不為人知故事，有人迫於無奈流落街頭，也有人喜歡恣意放任自己於不受拘束空間，不願接受安置。

針對這些不願接受安置個案，社會局除提供基本生活需求外，並經常性進行外展服務，提供沐浴、物資及就業媒合等福利服務，在街友流落街頭需要幫助時及時提供協助。

社會局長謝琍琍表示，輔導街友自立是一個需要持續不斷的過程，花時間聆聽街友故事，了解他們的需求，並提供必要支持，透過街友自身努力，回到職場工作、脫離街頭生活，往自立之路前進。

社工 街友 高雄市

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