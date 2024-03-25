66歲張淑鳳超跑登上全國分齡紀錄 鼓勵中高齡多運動

屏東民眾醫院66歲院長張淑鳳熱愛馬拉松，上月23日參加台北超級馬拉松65歲以上女子組12小時賽事，結果登上中華民國超級馬拉松運動協會12小時超馬65歲女子組新紀錄。張淑鳳說，老人不敢跑步的原因，常是為了怕傷膝蓋或有心血管疾病，跑步只要注意場地、跑鞋、姿勢、速度與心肺狀態，很適合中高齡者。

張淑鳳說，上月23日她參加台北超級馬拉松65歲以上女子組12小時賽事，丈夫蘇哲能醫師全程陪伴當補給者，拿下該協會全國65歲女子組新紀錄，12小時內72.964公里。

張淑鳳說，她不是專業運動員，從小發育慢，從小走路上學，從小學單趟15分鐘到校、國中20分鐘、高中40分鐘，幾乎每天走路運動30到80分鐘，可能是從小訓練，肌耐力較好。成長過程中，她得過肺積膿，更差點沒命，也得過急性腎炎，全身水腫，幸而痊癒，也因此發願當醫師，救治病人。

張淑鳳56歲時發生車禍，頸椎受傷，57歲時又不慎摔倒兩次，還壓迫到右手頸椎神經根，痛不欲生，曾找神經外科諮詢開刀解決的方式，最後由丈夫蘇哲能指導日常生活，頭、頸部姿勢及睡姿調整，加上頸椎牽引及藥物治療，才減緩疼痛。期間停賽3年，60歲又開始路跑，獲多次10公里、半馬及全馬的分齡第1名，她茹素多年，平日練跑時，會背書修行。