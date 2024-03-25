台灣出養澳洲童視訊「回娘家」：我還記得中文名和寄養媽媽

透過視訊，思念頓時湧上，屏東家扶中心寄養媽媽柯玉放眼睛濕潤盯螢幕說；「阿寶（化名）你吃飽了沒」，出養到澳洲墨爾本10歲阿寶回應「我不太會說中文了，但我記得我的中文名，還有你是寄養媽媽、寄養姐姐，我想念你們」雙方距離7281公里，但寄養媽媽柯玉放與已出養的寄養童阿寶的心是零距離。

阿寶如今10歲，他的生母是菲律賓籍，生下阿寶後交給友人照顧即不見蹤影，當時由屏縣府寄養安置在屏東家扶寄養家庭許增鋁、柯玉放的家，阿寶在寄養家庭生活5年，當時的阿寶處於無國籍、無戶籍狀態，為了阿寶受教權、健康照顧等多項社會權益，與屏東縣政府、屏東家扶一同努力多年，只為了讓阿寶擁有與一般兒少同等的權利。

阿寶最愛坐上寄養爸爸許增鋁的單車，一起去看火車，兩人會一邉騎車一邊唱著台語童謠。五年前，阿寶出養到澳洲後，兩年前提出想要跟寄養家庭視訊，但當時寄養爸爸許增鋁因病去世，寄養媽媽柯玉放為不影響阿寶出養後適應，即使想念但也表達延後視訊時間。

兩年後，阿寶已能理解寄養爸爸不在，雙方同意跨國視訊，當視訊電話一接通，柯玉放一見阿寶，即喊出「阿寶，你吃飽了沒」。阿寶抱起去年耶誕節魚缸禮物，養兩條孔雀魚秀給柯玉放看，柯玉放女兒許仲蕙說，阿寶在寄養家庭也有養孔雀魚，是寄養爸爸帶著阿寶去小河撈，持續養孔雀魚表達著阿寶對台灣及寄養家庭的想念。

阿寶接著介紹房間內有收養父母藝術手作一棵樹，土壤區域黏貼著阿寶在寄養家庭生活照片，勞作樹木最茂盛的葉子區是阿寶現在與收養家庭生活照片，象徵阿寶已是茁壯10年孩子，台灣的寄養家庭是孕育阿寶的一片沃土。

視訊的尾聲，阿寶對寄養媽媽說「謝謝您照顧我長大，我現在每一天都過得很快樂，未來有一天我會回台灣找您，希望您可以繼續照顧其他小朋友，就像照顧我一樣」。

寄養媽媽柯玉放擔任寄養家庭16年照顧過13名兒少，柯玉放說，已結案五年的阿寶都還記得當時同住寄養童瑋瑋哥哥、權權弟弟，讓寄養童擁一個有愛的家是柯玉放持續擔任寄養家庭的動力。