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用部落人做部落事 屏縣8原鄉保育隊橫掃全國半數獎項　

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣牡丹鄉山林守護隊獲得112年原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫特優單位。圖／屏東縣政府提供
屏東縣牡丹鄉山林守護隊獲得112年原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫特優單位。圖／屏東縣政府提供

屏東山林廣闊，縣內登錄的部落聚落建築群有3處，還有多處遺址仰賴族人維護重見天日。屏東縣政府爭取原住民族委員會「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」經費，聘用在地族人65人，去（112）年縣府與牡丹、三地門、春日、瑪家鄉公所等5單位獲原民會評鑑績優，囊括全國一半獎項。

「用部落的人，做部落的事！」原民處副處長蔡文進說，早期原住民在各部落穿梭，有許多「古道」，有的還存在，有的已成遺跡，縣長周春米上任後，指示縣府團隊發展細膩的山林產業，保育隊巡守山林，維護原民傳統遺址及生態資源，未來推動部落生態旅遊也有幫助，讓愛好山林的朋友親近山林。

屏東縣內8支原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護隊，包括三地門、霧台、瑪家、來義、泰武、獅子、春日及牡丹鄉，112年完成部落傳統生態資源永續利用976公頃、傳統文化遺址整理維護逾1千公里，每支隊伍都有計畫亮點。

屏東縣春日鄉守護隊隊員與部落村民合力修復石板屋。圖／屏東縣政府提供
屏東縣春日鄉守護隊隊員與部落村民合力修復石板屋。圖／屏東縣政府提供
屏東縣春日鄉守護隊透過生火的儀式與祖靈溝通。圖／屏東縣政府提供
屏東縣春日鄉守護隊透過生火的儀式與祖靈溝通。圖／屏東縣政府提供
屏東縣牡丹鄉山林守護隊於東源森林園區進行環境維護。圖／屏東縣政府提供
屏東縣牡丹鄉山林守護隊於東源森林園區進行環境維護。圖／屏東縣政府提供
屏東縣春日鄉守護隊維護歸崇部落舊址。圖／屏東縣政府提供
屏東縣春日鄉守護隊維護歸崇部落舊址。圖／屏東縣政府提供
屏東縣牡丹鄉山林守護隊隊長邱以理Giu介紹東源濕地裡的瀕危植物水社柳。圖／屏東縣政府提供
屏東縣牡丹鄉山林守護隊隊長邱以理Giu介紹東源濕地裡的瀕危植物水社柳。圖／屏東縣政府提供

原住民 屏東縣政府

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